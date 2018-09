Sacré champion du Monde cet été avec l’équipe de France, Corentin Tolisso avait effectué son retour sous le maillot du Bayern Munich le 1er septembre lors de la victoire contre Stuttgart (3-0). De retour avec les Bleus lors de la trêve internationale, l’ancien Lyonnais n’a disputé que quelques minutes face à la Mannschaft. Mais ce samedi, le joueur de 24 ans était titulaire avec le champion d’Allemagne face au Bayer Leverkusen (3-1). Mais l’international français se souviendra longtemps de cette journée, malheureusement pas pour son but qui a offert l’égalisation aux siens à la 10e minute.

Touché au genou droit dans un duel juste avant la pause, Corentin Tolisso a dû quitter ses partenaires avec l’aide du staff médical. Après la rencontre, les dirigeants bavarois avaient fait part de leur inquiétude pour le Français. Et ce qu’ils craignaient a été confirmé... Le Bayern Munich vient en effet de communiquer sur la blessure de ce dernier. Le milieu tricolore souffre « d’une rupture des ligaments croisés et d’une déchirure méniscale externe au genou droit », comme expliqué dans le communiqué du club bavarois. En plus d’être blessé aux ligaments, Corentin Tolisso a donc une deuxième blessure puisque le ménisque est également touché. Un véritable coup dur pour le champion du Monde.

Dans son communiqué, le Bayern Munich précisé également que le joueur de 24 ans sera opéré ce dimanche et qu’il manquera donc plusieurs mois de compétition. La durée de son indisponibilité exacte n’a pas été dévoilée, mais pour ce type de blessure, Corentin Tolisso pourrait manquer les six prochains mois. L’entraîneur des champions d’Allemagne Niko Kovac devra donc faire sans son milieu français pour les prochains rendez-vous. Une bien mauvaise nouvelle avant d’entamer la Ligue des Champions.