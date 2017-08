Le Borussia Dortmund vit un été agité. Sûrement plus que ce qu’il attendait. Le club allemand pensait qu’il aurait des difficultés à conserver Pierre-Emerick Aubameyang, mais au final, le buteur gabonais a vu les différentes pistes s’évanouir (Real Madrid, Chelsea, PSG) et n’a pas donné suite aux tentatives chinoises. Le voilà donc toujours Borussen, ce que ne sera bientôt plus Ousmane Dembélé, dont le transfert au FC Barcelone apparaît comme imminent.

Selon les informations de Bild parues hier soir, « Dembélé va partir ». Contre un chèque qui va grimper bien au-delà des 100 M€ a priori puisque la direction allemande réclame plus de 130 M€ pour lâcher l’international français. Cette même direction doit en parallèle s’activer pour dénicher un successeur à Dembélé sur le flanc droit de l’attaque. D’autant que le jeune Turc Emre Mor est en route pour l’Inter Milan. Avec Reus, Kagawa, Pulisic, Schürrle ou encore Götze, le BVB est bien pourvu en milieux offensifs mais cherche un joueur plus spécifique pour son aile droite.

L’OL veut un peu plus de 20 M€

D’après Kicker, qui a dévoilé l’information hier soir, le BVB a coché le nom de Maxwel Cornet, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais âgé de 20 ans. Selon nos informations, des contacts ont été entamés entre les deux parties mais rien de concret n’a réellement débuté. Il s’agit de simples prises d’informations. Cependant, la presse allemande présente déjà Cornet comme le successeur possible de Dembélé.

Le joueur, lui, pourra se poser des questions. Il sait que dans l’esprit de son entraîneur Bruno Genesio, il ne part pas dans la peau d’un titulaire puisque Depay, Fekir et Traoré évolueront en soutien de Mariano. Il sait aussi que les solutions offensives ne sont pas légion et que sa polyvalence peut lui offrir le rôle de joker de luxe à plusieurs postes. L’OL, déjà approché par quelques clubs pour Cornet cet été, n’entendra pas parler d’un transfert sous la barre des 20 M€. Le BVB est prévenu.