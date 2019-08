En janvier 2018, le FC Barcelone n’avait pas hésité à casser sa tirelire pour s’offrir Philippe Coutinho. Pour arracher l’international brésilien à Liverpool, les Blaugranas avait dépensé plusieurs millions d’euros (120M + 40M de bonus), faisant de ce dernier le joueur le plus cher de l’histoire du club. Mais voilà, le principal concerné n’a pas forcément séduit. Après plusieurs mois d’adaptation, l’ancien Red était attendu au tournant pour l’exercice 2018-2019. Auteur de 54 apparitions toutes compétitions confondues avec la formation espagnole, Philippe Coutinho n’a marqué que onze buts et délivré cinq passes décisives.

Avec des performances pas clinquantes et un salaire mirobolant, le champion d’Espagne lui a alors ouvert la porte pour un départ cet été. Annoncé à Tottenham dans les derniers jours du mercato anglais, le natif de Rio de Janeiro n’a finalement pas bougé. Ensuite, le joueur de 27 ans a souvent été cité dans le feuilleton Neymar. Pour faire revenir ce dernier en Catalogne, le Barça cherche la solution et pourrait proposer plusieurs joueurs ainsi que plusieurs millions au PSG, et Coutinho faisait partie des éléments pouvant être inclus. Dernièrement, il semblait même être le joueur qui intéressait le plus le club de la capitale. Mais finalement, l’ailier ne viendra pas en France.

Coutinho attendu dimanche ou lundi pour la visite médicale

Convoqué par Ernesto Valverde pour jouer le match d’ouverture de la première journée de Liga contre l’Athletic (perdu 1-0 par le Barça), Philippe Coutinho n’était même pas sur la feuille de match à cause d’un futur départ au Bayern Munich. Après les révélations de la presse espagnole, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du Barça, a confirmé les rumeurs. Les dirigeants du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge (président) et Hasan Salihamidžić (directeur sportif), ont eux aussi confirmé la nouvelle après le match nul des Bavarois face au Hertha Berlin (2-2). Et tout s’est bien enchaîné.

Il y a quelques minutes, le Bayern Munich a en effet officialisé la nouvelle à travers un communiqué, annonçant un accord de principe entre les deux clubs pour le prêt d’une saison avec option d’achat du Brésilien : « le FC Bayern et le FC Barcelone sont parvenus à un accord sur le transfert de Philippe Coutinho (27 ans) à Munich. L’international brésilien est prêté pour une période initiale d’un an et va passer du champion d’Espagne au champion d’Allemagne. Le FC Bayern aura alors la possibilité d’acheter la superstar brésilienne l’an prochain. » Désormais, l’ancien joueur de l’Inter est attendu dimanche ou lundi pour passer sa visite médicale, dernière étape pour valider définitivement l’opération !

ℹ️ Der #FCBayern und der @FCBarcelona haben grundsätzlich Einigung über einen Transfer von @Phil_Coutinho nach München erzielt.https://t.co/tXdyp5JS1d — FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2019

