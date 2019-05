L’idylle entre Franck Ribéry (36 ans) et le Bayern Munich aura donc duré douze ans. Plus d’une décennie pendant laquelle les deux parties auront raflé plus de vingt titres. Mais ce dimanche, l’heure était à l’émotion pour les supporters bavarois. Dans une interview accordée aux médias du Bayern, « Kaizer Franck » a officialisé son départ de Bavière. Le contrat de l’international français expire le 30 juin prochain, et ses adieux à l’Allianz Arena auront donc lieu lors de la dernière journée de Bundesliga face à l’Eintracht Francfort.

Avec un nouveau titre de champion d’Allemagne à la clé ? Tout le peuple bavarois en rêve éveillé. Buteur lors du succès des siens face à Hanovre (3-1), le natif de Boulogne-sur-mer se rapproche d’un neuvième sacre national. « Quand je suis arrivé en Bavière, un rêve est devenu réalité. Les adieux ne seront pas faciles, mais nous ne devons jamais oublier ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons tant gagné ensemble, plus de vingt titres, » a confié ému l’ancien Marseillais. Le règne de Franck Ribéry au Bayern Munich s’est matérialisé par huit titres de champion d’Allemagne, cinq coupes d’Allemagne, quatre Supercoupes d’Allemagne, une Supercoupe d’Europe, un Mondial des Clubs et une Ligue des champions.

Franck Ribéry a marqué l’histoire du Bayern

L’ailier gauche qui aurait pu rafler le Ballon d’Or en 2013 a donc tout raflé sous la tunique bavaroise. Et malgré quelques coups de sang sur le pré, les supporters bavarois retiendront un joueur virevoltant, imprévisible, capable de désarçonner n’importe quelle défense. Et surtout dévoué à leur club. Une page se tourne donc pour le Bayern qui s’apprête également à perdre Arjen Robben.

« Franck et Arjen sont de grands joueurs. Le Bayern leur doit beaucoup à tous les deux, et va leur réserver un grand et émouvant adieu. Ils ont contribué à façonner la décennie la plus réussie du Bayern avec un football fantastique, » a ainsi révélé le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge. Les pensionnaires de l’Allianz Arena organiseront en 2020 un match d’adieu. L’occasion de rendre un ultime hommage à deux joueurs qui resteront à jamais gravés dans le marbre du Bayern Munich...