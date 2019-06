Le Paris Saint-Germain devait récupérer entre 20 et 30 millions d’euros pour assainir ses finances. Le champion de France n’a jamais semblé aussi proche de répondre aux exigences de l’UEFA via son Fair-play financier. Pour remplir cet objectif, les dirigeants parisiens avaient décidé de céder plusieurs joueurs formés au club avec un fort potentiel. Moussa Diaby (19 ans) se trouvait potentiellement concerné par ce choix stratégique des hautes sphères parisiennes.

Ce dernier quitte brutalement le champion de France pour rallier le quatrième de la dernière Bundesliga : le Bayer Leverkusen. Les deux clubs ont négocié dans la plus grande discrétion ce transfert et un accord a été trouvé rapidement entre les deux parties. Le jeune ailier gauche a paraphé un contrat de cinq saisons avec la formation allemande après avoir satisfait à la visite médicale. L’opération rapporte 15 millions d’euros au Paris SG et 20% dans le cadre d’une future revente. Moussa Diaby a disputé 25 matchs en Ligue 1 la saison dernière sous les couleurs parisiennes pour deux buts marqués et six passes décisives.

« Moussa Diaby porte le maillot du Bayer Leverkuesen pour la saison prochaine. Le joueur français des moins de 20 ans, âgé de 19 ans a signé un contrat de cinq ans » dévoile le communiqué du club allemand, précisant au passage qu’il portera le numéro 19. Il connaît là le troisième club de sa jeune carrière car outre le PSG, l’ailier a porté les couleurs de Crotone lors d’un prêt de six mois en 2018. Diaby est la seconde recrue du Bayer cet été après le milieu de terrain Kerem Demirbay (25 ans). Le milieu de terrain allemand a lui aussi paraphé un bail de 5 ans.

