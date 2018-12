Cet été, l’Olympique de Marseille avait attendu la toute fin du mercato pour recruter Nemanja Radonjic (22 ans), milieu offensif de l’Étoile Rouge de Belgrade, encore engagé avec son ancien club lors des barrages de Ligue des Champions. Un transfert évalué à près de 12 M€ pour un joueur jusqu’ici inconnu en France. Quatre mois plus tard, le bilan est loin d’être fameux : avec seulement cinq matches de Ligue 1 joués (203 minutes de jeu, 2 titularisations), et quatre de Ligue Europa (1 passe décisive), l’international serbe (9 sélections) n’a clairement pas convaincu sur la Canebière.

S’il n’est pas la seule recrue estivale à avoir déçu lors de cette première partie de saison, le natif de Nis ne s’est pas montré aussi décisif que ce qu’attendait le coach olympien Rudi Garcia. Sans idée lorsqu’il est sur le pré, il a toujours du mal à s’adapter au jeu marseillais. S’il est toujours considéré comme prometteur, son maigre rendement avec l’OM pourrait avoir une incidence sur son avenir à court terme. Si l’on en croit les informations de Sport1, Radonjic serait proche d’un départ de la cité phocéenne, et ce dès le mois de janvier.

Une offre de prêt proposée par le VfB Stuttgart

Selon le média allemand, le Serbe aurait quelques pistes pour le prochain mercato hivernal, qui ouvre ses portes dans deux jours et qui durera tout le mois de janvier. La plus probable est celle qui mène au VfB Stuttgart. Actuellement seizièmes de Bundesliga et donc barragistes, les Souabes luttent pour leur maintien dans l’élite. Les dirigeants de la formation d’outre-Rhin verraient donc d’un bon œil l’arrivée de l’ailier marseillais. Ils avaient déjà tenté d’enrôler le joueur l’été dernier, proposant 8 M€ à l’Étoile Rouge, mais ils s’étaient fait devancer par leurs homologues marseillais dans ce dossier.

Aujourd’hui, il semblerait que Michael Reschke, le directeur sportif de Stuttgart, réussisse enfin à faire venir Radonjic au sein de son club. Une offre de prêt pour le reste de la saison a même été soumise à l’OM, qui pourrait être accompagnée d’une option d’achat. Le club méditerranéen devra donc réfléchir à un éventuel transfert définitif de son jeune attaquant, qui est sous contrat jusqu’au mois de juin 2023. Reste à savoir si les dirigeants olympiens souhaitent le conserver afin d’obtenir un bénéfice sur son transfert, c’est-à-dire le revendre à plus de 12 M€, ou s’ils veulent s’en débarrasser au plus vite. Affaire à suivre...