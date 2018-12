Quatrième du dernier exercice de Ligue 1 et finaliste de la Ligue Europa ; l’Olympique de Marseille misait beaucoup sur cette saison 2018/2019 pour confirmer son embellie du printemps dernier. Pour réussir son coup, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud a conservé l’essentiel de son effectif (Payet, Thauvin, Luiz Gustavo entre autres) avant d’y ajouter une recrue de renom (Kevin Strootman), un vice-champion du monde (Duje Caleta-Car) et un pari (Nemanja Radonjic). Pour quels résultats ? Pas fameux.

Strootman, une star chère et à la traine

Ces trois hommes ont été embauchés en échange d’un montant d’un peu plus de 55 M€ (25 M€ pour Strootman, 20 M€ pour Caleta-Car et 10 M€ pour Radonjic. Un investissement pas rentable pour le moment. A commencer par Strootman. Ardemment souhaité par Rudi Garcia ces dernières années, le Batave avait été le cadeau de la direction au coach olympien en fin de mercato après l’énième échec du dossier "Grantatakan". Un renfort qui n’était pas forcément emballé à l’idée de quitter l’AS Roma. Et pour le moment, il n’a pas franchement montré des signes prouvant le contraire.

En 12 apparitions en Ligue 1, le Hollandais ne compte qu’une passe décisive. Mais il ne semble surtout pas s’adapter, ni à sa nouvelle équipe, ni au championnat français. Trop lent, l’ancien Giallorosso ne pèse tout simplement pas dans le jeu. Présent lors de la déconfiture face à Limassol à l’Orange Vélodrome (1-3), Strootman regarde depuis les matches de l’OM sur le banc, sans entrer en jeu. En novembre dernier, pour justifier le faible rendement de sa star, Rudi Garcia s’était justifié en déclarant sur RMC Sport, qu’il « n’avait pas vraiment de remplaçant au niveau en cas d’absence de Luiz ou Rami ». Sauf qu’à 25 M€, Strootman doit-il vraiment être considéré comme un remplaçant de luxe ? Une chose est sûre, son salaire de ministre commence sérieusement à faire jaser dans le vestiaire olympien.

Les jeunes Caleta-Car et Radonjic encore loin d’être mûrs

Des jalousies dont serait également victime l’autre flop estival, Duje Caleta-Car. Titulaire la saison passée à Salzbourg, le vice-champion du monde croate de 22 ans était censé faire la paire avec Adil Rami. Lors de son arrivée sur le Vieux port, Garcia se félicitait même d’avoir deux beaux bébés dans l’axe. Cinq mois plus tard, Caleta-Car n’a joué que quatre petits matches de Ligue 1 (2 titularisations). Conscient de son mauvais début de saison, le Croate n’a jamais profité des rares fois où son entraîneur lui a donné sa chance puisqu’il était titulaire lors des plus gros fiascos de l’OM dans cette première moitié de saison (0-4 face à Francfort, 1-3 contre Limassol). Encore jeune, il a sans doute besoin d’une longue période d’adaptation. Sauf que certaines voix à Marseille se demandent encore ce que fait ici ce beau bébé ayant coûté 20 M€ alors que certains observateurs du club l’avaient jugé trop lent et pas assez prêt pour être recruté.

Enfin, si Nemanja Radonjic s’est lui aussi distingué en étant présent lors des gros revers subis par l’OM cette saison, le jeune Serbe de 22 ans s’en tire un peu mieux que Caleta-Car. Pas au niveau du bilan qui reste très maigre (5 matches en L1, 2 titularisations) pour un élément censé jouer les dynamiteurs des ailes. Cependant, contrairement au prix et au statut de vice-champion du monde de Caleta-Car, Radonjic semble pouvoir bénéficier un peu plus longtemps de la carte "besoin de temps pour adaptation". Oui mais avec un secteur offensif déjà handicapé par les rendements de Germain et Mitroglou, le Serbe sait qu’il n’aura pas un crédit illimité.