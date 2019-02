Le Paris Saint-Germain n’a pas eu le temps de ressasser. Battus dimanche soir en Ligue 1 par l’Olympique Lyonnais (défaite 2-1), les hommes de Thomas Tuchel étaient de retour ce mercredi au Groupama Stadium. Mais cette fois-ci, les Franciliens n’ont pas affronté les propriétaires des lieux, mais le voisin caladois. En effet, pour ce huitième de finale de la Coupe de France, le FC Villefranche Beaujolais (National 1) évoluait pour l’occasion dans l’enceinte lyonnaise. Logiquement favori, le club de la capitale pensait vivre une soirée beaucoup plus tranquille. Thomas Tuchel avait donc décidé de faire tourner largement son effectif et de donner du temps de jeu à plusieurs remplaçants. Mais finalement, les Parisiens ont vécu une sale soirée.

Malgré quelques occasions, le PSG n’a rien montré d’extraordinaire. Bien au contraire. Les coéquipiers de Marquinhos ont manqué d’envie et ont été souvent très brouillons. Ils n’ont pas assez mis d’intensité face à la valeureuse équipe du FCVB qui a longtemps rêvé de créer l’exploit. Plusieurs éléments sont passés à côté de leur match à l’instar d’Angel Di Maria, d’Eric-Maxim Choupo-Moting ou encore Juan Bernat, catastrophique. Particulièrement tendu ces derniers matches suite aux nombreuses agressions dont sont victimes ses joueurs, Thomas Tuchel a de nouveau perdu ses nerfs. Suite à une manchette de Ndiaye sur Paredes, le coach allemand a demandé un rouge alors que l’arbitre avait donné qu’un carton jaune suite à ce geste dangereux. Mr Antony Gautier a ainsi décidé d’expulser le technicien parisien.

Un PSG au ralenti et Tuchel expulsé !

Le PSG a aussi dû s’employer durant ce match assez étrange puisque Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont été obligés d’entrer durant cette rencontre où ils auraient dû souffler. Paris a également dû jouer des prolongations et ainsi jouer 120 minutes, ce dont le staff comme les joueurs parisiens se seraient bien passés. Au final, l’équipe parisienne s’est imposée 3 à 0, mais elle inquiète encore à quelques jours du match face à MU et même si plusieurs titulaires étaient remplaçants. En conférence de presse, Thomas Tuchel a pourtant voulu rester positif. « Je ne suis pas déçu. Nous avons eu une grosse occasion par Moussa Diaby dès la 13e minute. Si on marque, le match est peut-être déjà fini. Si on ne met pas la deuxième grosse occasion, cela peut arriver que le match devienne compliqué. Et cela s’est produit. À la mi-temps, j’ai dit à mon équipe qu’il fallait jouer avec confiance et sérieux. On a défendu ensemble. Diaby, Choupo-Moting, Meunier, Paredes ont peu joué ces dernières semaines et, pour eux, il était important de marquer un premier but. »

Puis il a ajouté : « Si nous avions marqué dans le premier quart d’heure, nous aurions eu la possibilité de gagner 2-0 ou 3-0. C’est comme ça. C’était dur. Notre adversaire a défendu très bas en 5-4-1. Ils ont manqué d’un peu de précision et de qualité dans les situations en un contre un. J’ai confiance. Nous avons besoin de tout le monde, car il n’est pas possible de jouer avec douze-treize joueurs ». En zone mixte, Julian Draxler a analysé cette rencontre où Paris a été mis en difficulté. « Je pense que l’adversaire était une bonne équipe. On sait qu’ils jouent en 3e division. Normalement, on aurait dû être favoris. Ils ont bien fermé les espaces. On n’a pas trouvé les espaces pour marquer. Malheureusement on est allés en prolongations. Mais non, ce n’est pas inquiétant. C’est toujours difficile de jouer une équipe comme ça. On n’est pas la première équipe à avoir des problèmes avec ça. C’est pour ça qu’on est calmes. Non, Manchester United n’est pas dans les têtes. C’est un match complètement différent. Manchester n’était pas dans les têtes ». Avant d’y penser, il faudra montrer un meilleur visage face à Bordeaux samedi avant de passer en mode Champions League.