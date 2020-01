Le Paris Saint-Germain est, avec le FC Lorient, la dernière équipe à jouer son seizième de finale de la Coupe de France ce dimanche soir. Les Parisiens et les Merlus vont donc se retrouver pour une place en huitièmes au Moustoir (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Les hommes de Thomas Tuchel auront à coeur de poursuivre leurs aventures sur les quatre tableaux (Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue) tandis que les Lorientais, leader de Ligue 2, tenteront de se mesurer à une écurie de l’élite française.

Et les Bretons auront un gros coup à jouer puisque Thomas Tuchel va devoir se passer de huit de ses éléments. Edinson Cavani, Marquinhos, Marco Verratti, Thomas Meunier, Juan Bernat, Thilo Kehrer, ainsi que les deux Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche seront absents du déplacement. Ce qui laisse finalement peu de choix à l’entraîneur allemand, qui devra faire sans les joueurs susmentionnés pour ne pas être sorti prématurément d’une compétition dont il avait atteint la finale l’année passée.

Tuchel doit composer

Mais commençons par les locaux. Christophe Pélissier ne devrait pas faire tourner par rapport à la formation qui domine l’antichambre de la Ligue 1. Le 4-2-3-1 devrait donc être de mise avec Nardi dans les buts et une défense à quatre composée de Mendes, Laporter, Saunier et Le Goff. Au milieu de terrain, on retrouvera le capitaine Lemoine et l’ancien Marseillais Abergel. Enfin, on devrait avoir Wissa et Laurienté sur les ailes quand Le Fée sera probablement en soutien d’Hamel.

Côté parisien, Thomas Tuchel, malgré les absences que nous avons évoquées plus haut, devrait rester fidèle à son 4-4-2, mais sans les quatre fantastiques. Sergio Rico officiera dans les buts et devrait voir devant lui quatre hommes : Dagba, Thiago Silva, Kimpembe et Kurzawa. Au milieu de terrain quatre autres éléments donc Gueye pourrait démarrer aux côtés de Paredes quand Sarabia et Draxler devraient animer les côtés. Enfin devant, Mauro Icardi et Kylian Mbappé devraient à nouveau être associés.