La Coupe de France en poche, la saison du Paris SG est désormais quasiment terminée. L’occasion pour le club de la capitale de penser sa stratégie pour l’avenir. À commencer par le volet du mercato. Les deux seuls joueurs parisiens à s’être présentés en zone mixte à l’issue du succès face aux Herbiers (2-0), mardi soir, au Stade de France, à savoir Adrien Rabiot (23 ans) et Kevin Trapp (27 ans), n’ont pu échapper aux questions sur le sujet.

Et les deux hommes, dont l’avenir est au coeur des discussions, ont livré des réponses assez proches. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2019, a évoqué sans détour sa situation, expliquant qu’il devait s’asseoir autour d’une table avec sa direction pour discuter sérieusement. « Avec Antero (Henrique), on s’est toujours dit qu’à la fin de la saison, on se mettrait autour d’une table pour en discuter, sereinement. La saison n’est pas terminée, il reste deux matches. Ni eux, ni moi n’avons changé notre discours, c’est carré. Ce n’est pas encore le moment pour en discuter », a-t-il lancé.

Rabiot attend pour discuter, Trapp veut jouer

Une déclaration qui laisse donc planer le suspense sur son avenir au sein de son club formateur, au moment où des nouvelles rumeurs l’annoncent partant. Le portier, lui aussi, souhaite s’entretenir avec ses dirigeants, même si sa situation semble plus claire. « Je n’ai pas encore parlé avec le club, le club n’a pas parlé avec moi. Il y aura des discussions, c’est obligé, parce que je n’ai pas beaucoup joué. Ma volonté, c’est de jouer, il faut donc discuter », a confié l’international allemand avant d’ajouter.

« Il y aura des conversations, des discussions, après, on verra ce qui se passe. Il n’y aura pas d’avantage si c’est un Allemand qui vient entraîner (Thomas Tuchel tient la corde pour entraîner le PSG, ndlr). Ce n’est pas pour ça que je vais davantage jouer », a conclu celui qui espère être du voyage avec la Nationalmannschaft en Russie pour le Mondial. L’été de la direction du PSG promet donc d’être animé et riche en débats !