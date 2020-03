Dans le cadre des demi-finales de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais accueillait le PSG au Groupama Stadium. Victorieux de l’OM (1-0) au tour précédent, les hommes de Rudi Garcia rêvaient d’une nouvelle place en finale après celle obtenue en Coupe de la Ligue. Brillant vainqueur du DFCO (6-1) au dernier tour, le champion de France visait également une deuxième finale au Stade de France cette saison. Pour cette affiche, Rudi Garcia optait pour un 4-3-3 avec le trio Toko Ekambi, Dembélé, Terrier en pointe. Côté parisien, Thomas Tuchel alignait un 4-4-2 et titularisait notamment Kurzawa, Meunier et Paredes. Il fallait attendre la quatrième minute pour entrevoir la première opportunité du match.

Suite à un corner mal renvoyé par Paredes, Marcelo de la tête trouvait Aouar dont la tête était stoppée par Navas. Les Parisiens ne gambergeaient pas et répliquaient rapidement. Servi par Neymar côté droit, Mbappé enroulait bien son ballon mais Lopes détournait en corner (6e). L’entame de match se voulait animée et Dubois se faufilait dans la défense parisienne. Le défenseur lyonnais décochait une belle frappe enroulée qui passait juste à côté (7e). Après un bon début de match, l’OL ouvrait le score. Kurzawa perdait le ballon, Dubois alertait Toko Ekambi qui centrait pour Terrier dont le plat du pied ajustait Navas (1-0, 11e).

Kylian Mbappé assomme l’OL

Le PSG n’avait pas le temps de douter et recollait rapidement au score. Sur un corner frappé par Sarabia, Kurzawa déviait le cuir de la tête pour Mbappé qui poussait du bout du pied le cuir au fond des filets (1-1, 14e). Les débats se calmaient jusqu’à la demi-heure de jeu. Denayer lançait dans la profondeur Terrier qui perdait son duel face à Navas (31e). Juste avant la pause, le PSG manquait de peu le deuxième but. Sur la gauche, Neymar prenait de vitesse Dubois et centrait pour Cavani dont la volée heurtait le poteau (44e). Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais tentait de reprendre le contrôle des opérations. La défense parisienne renvoyait mal un coup-franc d’Aouar, le ballon revenait sur Dembélé dont le retourné passait au-dessus (57e). A l’heure de jeu, le PSG obtenait un penalty.

Sur la gauche, Mbappé déposait Dubois et Marcelo et centrait pour Cavani dont le contrôle atterrissait sur la main de Marçal. L’arbitre du match indiquait le point de penalty et excluait par la même occasion Marçal (61e). Neymar ne tremblait pas et prenait à contre-pied Lopes (1-2, 64e). Le Paris SG creusait l’écart quelques minutes minutes plus tard. Mbappé récupérait le ballon au milieu du terrain, se débarrassait de Guimaraes et cassait les reins de Marcelo avant de tromper Lopes (1-3, 70e). Le champion de France assénait le coup de grâce en fin de match. Suite à un corner frappé par Neymar, Kehrer puis Marquinhos butaient sur Lopes, Marcelo dégageait mal le ballon qui revenait sur Sarabia dont la frappe ne laissait aucune chance à Lopes (1-4, 82e). Dans les ultimes secondes, le PSG inscrivait un cinquième but par Mbappé qui profitait d’un excellent service de Neymar pour inscrire un triplé (1-5, 90+3). Grâce à ce net succès, le Paris Saint-Germain s’offrait une deuxième finale cette saison au Stade de France.

L’homme du match : Mbappé (8,5) : plutôt enjambe en début de match, l’attaquant français voit sa frappe enroulée détournée par Lopes en corner (6e). Opportuniste, le champion du monde profite de la déviation de Kurzawa pour égaliser (1-1, 14e). Toujours aussi dangereux par ses percussions, il a provoqué des déséquilibres au sein de la défense rhodanienne. L’ancien Monégasque est impliqué sur le penalty obtenu par Cavani. Son accélération a laissé sur place Dubois et Marcelo (63e). Averti à la 65e pour contestations. L’attaquant parisien réalise un récital en se débarrassant de Guimaraes et de Marcelo avant d’inscrire le troisième but (1-3, 70e). Le génie français termine sa soirée en inscrivant un triplé sur un excellent service de Neymar (1-5, 90+2).

OL

Lopes (4) : le gardien portugais a lancé son match par un beau plongeon pour repousser une frappe de Mbappé en corner (6e). Impeccable dans les airs, il est surpris par Mbappé sur l’ouverture du score (14e) et a été tout heureux de voir cette superbe reprise de volée signée Cavani s’écraser sur son poteau gauche (44e). Battu sur penalty (64e) puis sur cette frappe imparable de Mbappé (70e), sa double parade à la 82e s’est suivie d’un but de Sarabia. Il est en revanche difficile de lui reprocher quelque chose ce mercredi soir, puisqu’il a été lâché par ses partenaires.

Dubois (4) : l’ancien Nantais s’est montré en jambe au Groupama Stadium. Il a multiplié les efforts pour apporter son soutien en attaque à Toko Ekambi. Pas loin d’ouvrir le score dès la 8e minute sur cette belle frappe enroulée du gauche loin, c’est lui qui décale le Camerounais, passeur décisif sur ce centre en retrait pour Terrier (1-0, 11e). S’il a constamment apporté le danger en phase offensive, comme sur cette nouvelle frappe dans la surface de Navas (53e), défensivement cela a été plus compliqué quand Neymar ou Mbappé étaient lancés dans son couloir. Averti pour une poussette sur Neymar (66e). Remplacé par Andersen (75e), qui a été auteur d’une intervention plus anecdotique que décisive en fin de rencontre.

Marcelo (4) : le défenseur brésilien a réalisé un match frustrant. S’il a multiplié les interventions (5e, 30e, 35e, 42e, 79e, 86e) pour repousser les offensives parisiennes, il a fini par craquer. Son manque de vitesse lui a fait défaut face à la fougue de Neymar et surtout celle de Mbappé, qui s’est amusé avec ses reins sur le 3e but du PSG (70e). Puis l’ancien d’Hanovre a mal renvoyé le cuir sur ce cafouillage dans la surface devant les cages de Lopes, offrant le ballon du 4-1 à Sarabia (82e).

Denayer (4) : le capitaine de l’OL a livré une prestation moyenne, mais pas assez bonne pour emmener les Lyonnais au Stade de France. Bon en un contre un (42e, 79e), l’ancien défenseur de Manchester City a fait du bien aux siens et a été l’auteur de bons dégagements dans la surface (2e, 35e, 80e) pour faire monter le bloc lyonnais. Mais c’est tout le collectif qui a pris l’eau après le carton rouge de Marçal et la défense a été submergée par les vagues parisiennes.

Marçal (2,5) : le Brésilien a vécu une partie compliquée face au PSG. Battu dans les airs par Kurzawa sur l’ouverture du score de Mbappé (14e), il a souvent été mis en difficulté par la vitesse et la vivacité de Sarabia. L’ancien Guingampais a donc logiquement été averti pour une faute sur l’Espagnol (37e). Trop court devant Cavani dans la surface, il a commis l’irréparable en touchant le ballon de la main dans la surface et empêché El Matador de frapper. En prenant un deuxième jaune, il a laissé ses partenaires en infériorité numérique pour la dernière demi-heure et offert le penalty à Neymar (2-0, 64e).

Tousart (4,5) : l’international Espoirs tricolore a rendu une copie correcte dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais. Très généreux, comme à son habitude, dans l’effort, il a bien rempli son rôle et a fait preuve d’agressivité pour bien gêner les milieux adverses en plus de gratter quelques ballons. Comme tous ses partenaires, il a sombré en fin de match.

Bruno Guimarães (5) : pour sa 4e titularisation consécutive, la recrue hivernale a de nouveau prouvé qu’il était déjà peut-être, une pièce maîtresse du collectif de l’OL. Relativement précis dans son jeu et dans ses transmissions, qui passaient toujours par ses crampons, le Brésilien a été costaud dans l’impact. Il est toutefois à l’origine du 3e but parisien en ratant sa passe près de la ligne médiane, ce qui a profité à Mbappé (70e), qui l’a déposé avec son accélération.

Aouar (5) : le numéro 8 lyonnais aurait rapidement pu ouvrir le score sur cette tête à bout portant pas assez appuyée et placée sur Navas (5e). L’international Espoirs français n’a pas rechigné à faire le travail défensif, à l’image de cette intervention dans la surface devant Neymar (7e). Très juste techniquement, il a fait beaucoup de bien et a rondement mené les phases offensives de son équipe. Mais il n’a pas su faire la différence dans cette rencontre.

Toko Ekambi (5) : l’attaquant prêté par Villarreal a été important. Bien décalé par Dubois, il est passeur décisif pour Terrier (1-0, 11e). Très disponible pour ses partenaires, le Camerounais a parfois été dans le mauvais tempo et manqué de justesse dans le dernier geste. Replacé en pointe après la sortie de Dembélé à l’heure de jeu, il n’a plus rien eu à se mettre sous la dent et a disparu des radars.

Dembélé (5,5) : le buteur formé au PSG a effectué une partie très intéressante dans cette demi-finale contre Paris. Excellent dos au but et dans son jeu de remise, il a constamment embêté la charnière centrale parisienne. Sa magnifique talonnade pour Terrier aurait pu être décisive (31e), lui qui n’a pas été loin de faire la différence sur ce magnifique retourné dans la surface (57e). Remplacé par Rafael (64e), qui est fautif sur le 5e but inscrit par le PSG par Mbappé, auteur d’un coup du chapeau (90e+3).

Terrier (4,5) : l’ancien joueur de Strasbourg a allumé la première mèche du match (5e). Puis il n’a pas tremblé au moment d’ouvrir le score sur ce service en retrait parfait de Toko Ekambi dans la surface (1-0, 11e). En revanche, il n’a pas réussi à doubler la mise sur ce face à face, où il a buté sur Navas (31e). A part ça, le numéro 7 des Gones n’a pas particulièrement brillé face au PSG. Remplacé par Jean Lucas (83e), qui n’a pas vraiment eu le temps de se mettre en évidence.

PSG

Navas (5) : le portier costaricien est très attentif en début de match sur la tête d’Aouar (6e). L’ancien Madrilène ne peut rien sur l’ouverture du score de Terrier (1-0, 11e). Le gardien parisien est décisif en gagnant son duel face à Terrier (31e). Sa deuxième partie de soirée fut beaucoup plus tranquille.

Meunier (2) : le Diable Rouge a souffert à l’entame de match face aux assauts lyonnais. Le latéral belge manque de promptitude sur l’ouverture du score de Terrier (1-0, 11e). En difficulté dans le domaine offensif où il n’a pas pu s’exprimer comme il le souhaitait dans le premier acte. Son entame de second acte n’a pas été rassurant, le latéral droit parisien a connu pas mal de soucis avec Terrier sur son côté. Averti à la 54e pour une vilaine faute sur Aouar.

Kehrer (4) : titularisé en défense centrale ce soir, le défenseur central allemand n’est pas toujours rassurant dans ses interventions. Il mord à l’hameçon sur une feinte de Dembélé qui permet à Terrier de se présenter seul face à Navas (31e). Plus serein dans le second acte où l’évolution favorable du score lui a permis de jouer plus libéré.

Marquinhos (6) : titularisé en charnière centrale ce soir, le défenseur brésilien se loupe sur sa relance, ce qui met Paredes en difficulté sur l’ouverture du score lyonnaise (11e). Véritable patron de la défense parisienne, il a apporté de la sérénité à sa défense par la suite, aussi bien par ses interventions que par sa communication avec ses partenaires. Le capitaine d’un soir a bien muselé les attaquants lyonnais.

Kurzawa (4) : le latéral gauche parisien perd le ballon qui permet à Dubois de lancer Toko Ekambi sur le but de Terrier (11e). L’intéressé se rattrape en étant passeur décisif sur le but de Mbappé (1-1, 14e). Averti à la 30e pour un vilain tacle sur Toko Ekambi. Plus à l’aise par la suite grâce au scénario favorable du match. Remplacé à la 80e par Bernat

Gueye (6) : bougé dans le premier quart d’heure par l’intensité lyonnaise, l’ancien joueur d’Everton a repris le dessus par la suite. Ses décalages ont permis d’aérer le jeu de son équipe. Généreux dans le pressing, il a gratté quelques ballons au milieu du terrain. Remplacé à la 65e par Verratti qui a apporté de la verticalité au jeu parisien par sa qualité dans les transversales.

Paredes (5,5) : positionné devant la défense, le milieu argentin s’est évertué à offrir des solutions à ses défenseurs pour relancer. L’ancien joueur du Zenit ne rechigne pas à aller au duel. L’international argentin s’est évertué à jouer simple dans ses transmissions.

Sarabia (6,5) : titularisé à la place de Di Maria, le milieu offensif espagnol a essayé d’apporter des solutions à ses partenaires. Toujours en mouvement, il reste difficile à contenir pour ses adversaires. Moins en vue qu’à l’accoutumée, l’ancien joueur du Séville FC s’est évertué à rester discipliné dans son positionnement. L’international ibérique n’a pas rechigné aux tâches défensives. Récompensé de son implication par un but en fin de match (1-4, 82e).

Neymar (6,5) : revenu de suspension ce soir, le milieu offensif brésilien s’est distingué par beaucoup de prises de risques dans ses initiatives. Techniquement à l’aise, l’ancien Barcelonais a beaucoup provoqué ses adversaires avec des fortunes diverses. L’international brésilien aurait pu être passeur décisif sur la volée de Cavani (44e). Plus difficile à trouver en début de second acte, il ne tremble pas au moment de transformer le penalty (1-2, 64e). L’artiste brésilien termine mieux le match, avec plus de réussite dans ses dribbles notamment. Passeur décisif sur le dernier but de Mbappé (1-5, 90+2).

Cavani (5) : très discret, El Matador n’a pas toujours été servi dans de bonnes conditions par ses partenaires. Sa superbe volée suite à un centre de Neymar s’écrase sur le poteau (44e). Le buteur uruguayen provoque le penalty pour son équipe avec son contrôle qui termine sur la main de Marçal (63e). Remplacé à la 75e par Icardi

