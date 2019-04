Deux adversaires, un trophée. Ce soir, le Stade Rennais et le PSG vont en découdre au Stade de France (à suivre en direct commenté sur notre live) avec pour objectif, rafler une Coupe de France. Pour le Paris Saint-Germain, un revers constituerait un ultime camouflet et susciterait inéluctablement certaines interrogations pour la saison prochaine. Côté breton, rompre le signe indien en finale (le SRFC s’est incliné trois fois lors de ses trois dernières finales) sonnerait comme une véritable délivrance.

Pour parvenir à se payer le scalp de l’ogre parisien, Julien Stéphan devrait s’appuyer sur un 4-4-2 classique. Dans les buts, Koubek démarrerait la rencontre. En charnière centrale, le duo Mexer, Damien Da Silva devrait obtenir les faveurs du coach breton. Dans le couloir gauche, on retrouverait Bensebaini ainsi que Traoré côté droit. Dans l’entrejeu, Clément Grenier soutiendrait le capitaine Benjamin André.

Le PSG avec Neymar, Cavani et Di Maria ?

Sur la gauche, Stéphan devrait faire confiance à Benjamin Bourigeaud. L’ancien Lensois serait accompagné d’Ismaïla Sarr côté droit. Enfin, Hatem Ben Arfa et Mbaye Niang constitueraient le duo d’attaque. De son côté, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel confiait en conférence de presse que c’était le moment pour prendre des risques avec ses joueurs blessés. Finale oblige, le technicien allemand devrait sortir l’artillerie lourde. Alphonse Areola devrait garder les cages parisiennes au Stade de France.

Devant le portier français, on retrouverait Presnel Kimpembe et Marquinhos en charnière centrale. Dans le couloir gauche, Juan Bernat devrait être aligné, tout comme Dagba sur le flanc droit. Juste devant la défense, Tuchel pourrait opter pour le duo Verratti, Dani Alves. Plus haut, on assisterait au grand retour d’Angel Di Maria côté droit et Neymar démarrerait la rencontre côté gauche. En attaque, le PSG s’appuierait sur le duo reconstitué Cavani, Mbappé. Qui du Stade Rennes ou du Paris SG triomphera ce soir à Saint-Denis ? Réponse à partir de 21 heures...