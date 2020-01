« Concernant Moussa, je l’ai déjà précisé (qu’il ne partira pas) », a lâché Jean-Michel Aulas mardi matin lors de la conférence de presse de présentation de Karl Toko Ekambi. Alors que la porte est entrouverte pour Lucas Tousart, courtisé par le Hertha Berlin, elle est en revanche fermée à triple tour pour l’attaquant français si on se fie à ce que déclare le président de l’OL. Ce qui n’empêche pas les écuries de Premier League de lui faire les yeux doux. Chelsea comme Tottenham, qui cherche à recruter un avant-centre pour compenser la blessure du redoutable Harry Kane, sont séduits par son profil. C’est aussi le cas de Manchester United qui suit l’ancien joueur du Celtic depuis de nombreux mois. Mais les pensionnaires d’Old Trafford pourraient bien passer à l’offensive durant ce mois de janvier puisqu’une offre est en préparation. Déjà supervisé samedi face à Nantes en Coupe de France, Moussa Dembélé a de nouveau été observé par MU mardi face au LOSC en demi-finale de la Coupe de la Ligue BKT selon nos informations. Et Dembélé a marqué. Alors que son équipe était menée 1 à 0, il a égalisé sur pénalty (1-1, 17e).

Après avoir connu une petite période sans trouver le chemin des filets en fin d’année 2019, le footballeur âgé de 23 ans est reparti à fond en 2020. Il a marqué lors de chacune des rencontres jouées par les Gones cette nouvelle année, soit 6 réalisations en 5 rencontres toutes compétitions confondues (16 au total sur toute la saison). Après un doublé face à Bourg-Péronnas en Coupe de France (4 janvier), il a été buteur face à Brest, Bordeaux, Nantes et donc Lille mardi soir. Une période faste que le buteur savoure. « Oui, ça fait du bien d’enchaîner les buts. Je suis aussi mieux servi. Donc forcément quand tu es un attaquant et que tu as des ballons tu as un pourcentage de réussite plus élevé et c’est ce qui m’arrive en ce moment (...) En tant qu’attaquant, c’est important d’être servi par tous ses milieux. Je trouve qu’au début de saison, je ne l’étais pas tant que ça. On a réussi à remédier à cela et c’est important pour toute l’équipe ».

Indispensable aux siens, Moussa Dembélé est l’un des leaders de cette formation. « C’est à moi, qui suis l’un des joueurs les plus expérimentés de cet effectif, de porter l’équipe vers le haut. C’est ce que j’essaye de faire tous les jours ». Et il le fait plutôt bien ces derniers temps. De quoi taper dans l’œil de Didier Deschamps, qui l’avait déjà pré-convoqué en sélection ? « En tant que compétiteur, c’est un objectif. Mais je ne me mets pas ça dans la tête, j’essaye d’être performant sur le terrain et ça viendra par la suite ». La suite justement, elle se passera à Lyon. Du moins, jusqu’à la fin de la saison. Ce, malgré les avances des clubs de Premier League. « C’est sûr que c’est flatteur. Ça veut dire que je produis du bon football sur le terrain. Ensuite, c’est à moi de rester concentré et de faire abstraction de tout ça. Je suis un joueur de l’Olympique Lyonnais et je compte le rester jusqu’à la fin de la saison ». Relancé sur la possibilité de partir cet hiver, Dembélé a confié : « Non, je ne pense pas. C’est à moi de rester concentré sur le football. Il y a des gens autour de moi qui sont là pour ça. Moi, je m’occupe du terrain (...) je fais abstraction (du fait d’être supervisé) car ce n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis que j’ai 14-15 ans, je suis souvent supervisé. Donc je fais abstraction de tout ça et je reste concentré sur le terrain ». L’OL comme ses supporters peuvent être rassurés !