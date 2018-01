Hier, l’AS Monaco se déplaçait à Nice pour la première rencontre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ce soir c’était au tour de l’autre grosse équipe, le Paris Saint-Germain de se déplacer en Picardie, afin d’affronter Amiens pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Les deux formations se sont affrontées une fois cette année, c’était lors de la première journée de Ligue 1, au Parc des Princes. Les hommes d’Unai Emery s’étaient imposés deux buts à zéro, mais depuis les joueurs de Christophe Pelissier ont repris du poil de la bête et se positionnent à une belle treizième place en Ligue 1. L’heure de la revanche a donc sonné.

Mais souvent, c’est le Paris Saint-Germain qui décide du sort des rencontres. On a donc vu ce à quoi on s’attendait ce soir. À savoir, un PSG archi dominateur dans le jeu et un Amiens qui tenait tant bien que mal le coup défensivement. Ainsi, on a pu voir Neymar, sur une belle remise de Draxler suite à un centre très fort de Thomas Meunier mettre à l’ouvrage Régis Gurtner (9e). Kylian Mbappé, autre attaquant francilien du soir, se mettait lui aussi en ordre de marche puis, après un bon travail côté droit, le ballon revenait sur Rabiot, qui ne parvenait pas à cadrer sa reprise (27e). Du côté amiénois, Gaël Kakuta se démenait comme un beau diable au milieu de terrain, mais était bien seul. Il tentait une frappe lointaine, légèrement contrée, qui finissait dans les bras d’un Trapp bien attentif (30e).

Paris a maîtrisé son sujet

Tout a alors basculé. Sur une excellente ouverture dans le dos de la défense, Mbappé filait à toute vitesse vers les buts, mais était coupé dans son élan par une sortie abominable de Régis Gurtner. Le portier picard écopait sans contestation possible d’un carton rouge, remplacé par Jean-Christophe Bouet (34e). Dans la foulée, Di Maria envoyait un coup franc vicieux bien repoussé par le nouvel entrant (38e). Et, juste avant la mi-temps, Bouet allait à nouveau se mettre en évidence par une belle horizontale sur une frappe qui semblait imparable en provenance de Kylian Mbappé (45e +3). À la pause, les Amiénois tenaient bon.

Au retour des vestiaires on savait que cela allait se corser pour les Amiénois. Ils continuaient à être acculés sur leur but et ce qui devait arriver arriva. Sur une talonnade de Di Maria, Neymar récupérait le cuir et allait se jeter au duel contre Monconduit qui faisait faute (52e). Le Brésilien ne se privait pas pour transformer le penalty d’un modèle de contrepied (0-1, 53e). Dans la foulée, les Franciliens continuaient à appuyer. Ainsi Mbappé, après un slalom de Rabiot, se présentait seul face à Bouet qui détournait la tentative du Français contre la barre transversale (54e). Par la suite, le PSG a conservé le ballon simplement mais ne parvenait pas à trouver la faille comme sur cette frappe trop croisée d’Adrien Rabiot (72e). Mais une nouvelle fois, quand on laisse trop le PSG jouer... Sur un corner venu de la droite tiré par Di Maria, Adrien Rabiot décroisait sa tête qui heurtait le poteau et qui rentrait légèrement dans le but. Le but était validé grâce à l’assistance vidéo (0-2, 78e). En toute fin de rencontre, Serge Gakpé envoyait une demi-volée juste à côté des buts de Trapp (90e +1), mais ce n’était pas le soir des Picards. Avec cette victoire, le PSG se qualifie pour les demi-finale de la Coupe de la Ligue et rejoint donc l’AS Monaco, le Stade Rennais et Montpellier.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Neymar (7) : la star brésilienne avait envie de bien faire ce soir. Mais souvent lorsqu’il veut en faire, Neymar en fait beaucoup trop. Il a multiplié, en première période, les tentatives de dribbles improbables perdant de nombreux ballons. À sa décharge, il a pris beaucoup de coups aussi. Il obtient et transforme le penalty de l’ouverture du score parisienne (53e). Toujours aussi intéressant en seconde période mais peut-être parfois trop d’insolence.

Amiens :

- Gurtner (non noté) : Match cauchemardesque pour le dernier rempart amiénois. Il a mis en difficulté les siens en se faisant expulser à la suite d’un tacle très appuyé sur Kylian Mbappé (34e). Il est remplacé par Jean Christophe Bouet (6) qui en avait pris 6 la semaine dernière face à Sochaux. Le portier, qui évoluait en National la saison dernière, a limité la casse pour les Amiénois. Il est notamment à créditer de plusieurs sauvetages (34e, 54e), dont un spectaculaire en première période, sur un tir enroulé de Mbappé sur lequel il s’est parfaitement détendu (45+3). Bouet ne peut rien sur le penalty de Neymar (53e), pris à contre-pied.

- El Hajjam (3,5) : match compliqué pour le latéral droit amiénois qui a a souvent été dépassé par la vivacité de Neymar. Très laxiste sur le marquage, il a parfois semblé un peu perdu sur le terrain. Il aurait pu provoquer un penalty à la suite d’un tirage de maillot sur Neymar (70e).

- Gouano (5) : un match solide de la part du leader de la défense amiénoise. Le jeune défenseur de 24 ans a su tenir la barque alors que les siens ont joué à 10 contre 11 durant plus d’une heure. Il n’a pas démérité, loin de là.

- Adenon (5) : comme son coéquipier Prince-Désir Guano, le défenseur central n’a pas à rougir de sa prestation face aux attaquants parisiens. Il a fait parler sa puissance athlétique pour s’imposer dans les duels. Parfois trop, notamment sur Mbappé ce qui lui a valu un carton jaune (82e).

- Danilo Avelar (non noté) : touché à la cuisse droite dès le début de match, le Brésilien n’a pas eu le temps de montré grand-chose. Il est remplacé à la 12ème minute par Julien Ielsch (3,5), qui a beaucoup souffert face à la vitesse de Di Maria et Mbappé. L’ancien joueur du Stade de Reims a laissé bien trop d’espaces aux ailiers parisien.

- Monconduit (5) : comme à son habitude, le capitaine amiénois a été généreux dans l’effort. Il a énormément couru, malheureusement pour lui, trop souvent derrière la balle. Son match est terni par le penalty concédé à la suite d’un accrochage avec le Brésilien Neymar (53e).

- Fofana (5,5) : un pressing permanent, des récupérations de balle, de superbes interventions à l’image de celle sur Neymar (33e). Malheureusement, le milieu défensif amiénois n’a rien pu faire face à la supériorité technique des milieux parisiens.

- Gakpé (5) : Il a été l’Amiénois le plus dangereux de ce quart de finale de Coupe de la Ligue. Bien en jambes, l’ancien joueur du FC Nantes a tenté de faire parler sa vitesse pour faire la différence. Il aurait pu sauver l’honneur pour les siens, mais sa reprise du droit file à côté des cages de Kevin Trapp (90+1e).

- Kakuta (6) : le meilleur amiénois sur la pelouse du stade de la Licorne ce soir. Techniquement, il n’avait rien à envier aux joueurs parisiens. Malheureusement, il était bien trop seul pour tenter de forcer le verrou parisien. Une vérité qui s’est avérée encore plus flagrante à la sortir de son coéquipier Konaté.

- Manzala (4,5) : l’ailier gauche de l’Amiens SC a vécu un match compliqué. Comme son homologue du côté droit, Harrison Manzala n’a pas pu faire grand-chose. Il a trop rarement pris le dessus face un Thomas Meunier, très solide. Il est remplacé par Gope-Fenepej à la 76e qui n’a pas eu l’occasion de montrer ses talents.

- Konaté (non noté) : esseulé à la pointe de l’attaque, l’attaquant sénégalais n’a eu aucune occasion à se mettre sous la dent. Il est victime du changement tactique de Christophe Pelissier, qui décide de le sortir au profit du portier Jean-Christophe Bouet (37e), à la suite du carton rouge de Gurtner.

PSG :

Trapp (6) : le portier allemand joue gros à six mois de la Coupe du Monde en Russie sachant qu’il ne joue plus que les coupes nationales. Ce soir, il s’est montré assez attentif et c’est tout ce qu’il a eu à faire comme sur cette frappe de Kakuta (30e). Important aussi dans les duels aériens.

Meunier (6) : les deux latéraux, dont le Belge, ont surtout dû apporter offensivement ce soir. C’était le cas de Thomas Meunier, qui a multiplié les offensives sur son côté droit. L’un de ses débordements aurait pu déboucher sur un but de Neymar si Gurtner ne s’était pas montré décisif (9e).

T.Silva (6) : le travail n’était pas grand ce soir pour les deux défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Thiago Silva, chef de la défense a été attentif aux déplacements des attaquants amiénois dans son dos et a toujours su maîtriser la situation même quand il était sur le reculoir.

Marquinhos (6) : Marquinhos manque de la lucidité de son compatriote de la défense Thiago Silva mais il est aussi très tranchant dans ses interventions. Il fait une faute très intelligente sur Serge Gakpé alors que Konaté faisait un appel plus qu’intéressant dans son dos. Il trouve la barre de la tête sur un beau centre de Lo Celso (75e).

Yuri (4,5) : on ne voit que très peu Yuri Berchiche, arrivé cet été au Paris Saint-Germain. Ce soir, il était censé, à l’instar de Thomas Meunier, apporter offensivement sur son côté gauche. Mais il a, semble-t-il, moins donné que son pendant mais cela est peut-être dû au fait que les offensives parisiennes passaient beaucoup par la droite. Une bonne frappe en première période.

Verratti (6) : le milieu de terrain italien est apparu en jambes pour cette sortie en Coupe de la Ligue. C’est lui qui dicte le tempo de son milieu de terrain et ce soir ça s’est vu. Ses passes longues sont toujours un régal et il essaie aussi de briser des lignes avec des passes lasers. Important. Remplacé par Christopher Nkunku (80e) qui a eu le temps de prendre un jaune.

Rabiot (6) : l’international français est un joueur incroyable et élégant lorsqu’il a les jambes. Mais ce soir, il ne semblait pas beaucoup en avoir. Il s’est fait maltraiter par Gaël Kakuta en première période et on ne l’a pas vraiment vu faire des chevauchées fantastiques dont il a le secret. Bien meilleur en seconde période quand il s’est positionné plus haut sur le terrain. Il s’offre d’ailleurs un but de la tête sur corner (78e). Remplacé par Dani Alves (80e) qui n’a pas vraiment eu le temps de se montrer.

Draxler (4) : l’Allemand a été particulièrement discret pendant ce match alors qu’il avait montré de belles dispositions dans le rôle de relayeur dans un milieu à trois. Il aurait pu donner une passe décisive à Neymar en première période si Gurtner ne s’était pas imposé (9e). Pas très inspiré et décevant. Remplacé par Giovani Lo Celso (68e). Le jeune argentin a simplifié le jeu du PSG quand il le fallait à coups de passes simples pour aérer le jeu.

Di Maria (4,5) : l’Argentin a toujours autant de mal dans ce Paris Saint-Germain. En première période, il a ralenti le jeu et a manqué la plupart des corners qu’il a pu tirer. Il a été un peu meilleur en deuxième période notamment sur cette talonnade qui amène au penalty obtenu par Neymar (52e). Il offre une passe décisive à Rabiot sur corner (79e).

Mbappé (6,5) : Mbappé a probablement été le meilleur parisien sur la pelouse en première période. C’est lui qui obtient l’exclusion de Régis Gurtner (34e). Il a fait de nombreuses différences sur son côté droit et a même vu une de ses tentatives être repoussées sur la barre transversale par le portier adverse (54e). Il a été ensuite un peu plus discret comme en manque de jus.

Neymar (7) : voir ci-dessus.