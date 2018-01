Le Paris Saint-Germain est en lice pour une 5e victoire consécutive en Coupe de la Ligue. Et le hasard du tirage au sort lui avait réservé pour la demi-finale de cette édition un nouveau déplacement à Rennes, après celui en Coupe de France le 7 janvier dernier (6-1). Pour gagner un nouveau ticket pour la finale, Unai Emery présentait une composition d’équipe placée sous le signe des retours, notamment ceux de Mbappé et Verratti. L’attaquant français était aligné en pointe à la place de Cavani. Et contrairement au match de Coupe de France que le PSG avait marqué de son empreinte dès les premières minutes, le Stade Rennais a affiché un visage bien plus sérieux au début de rencontre. Moins de largesses défensives, plus d’impact dans les duels, à l’image d’un Bourigeaud saignant sur Neymar.

Résultat, après 15 minutes de jeu, le rapport de forces était équilibré entre les deux équipes. Et le PSG peinait à se créer la moindre occasion, la faute à une défense rennaise particulièrement attentive. C’est même le Stade Rennais qui se montrait le plus dangereux, notamment par Ismaïla Sarr, très disponible sur son flanc gauche. A la 20e, il donnait un excellent ballon à Baal dans la profondeur, dont le centre fort devant le but ne trouvait personne. Malheureusement pour Rennes, le PSG allait trouver la faille à la 24e minute sur un exploit personnel de Thomas Meunier. Le latéral droit profitait d’un contre favorable à droite de la surface de réparation et plaçait une frappe de l’extérieur du droit qui plongeait dans le petit filet opposé (1-0, 24e) ! Un but splendide, comme souvent avec Meunier au PSG. Cependant, l’équipe parisienne affichait un visage bien moins conquérant que lors de ses dernières sorties. Le trio offensif du soir (Neymar-Mbappé-Di Maria) perdait ainsi beaucoup de ballons et avait beaucoup de mal à se trouver.

Mbappé expulsé

Neymar, auteur de nombreuses pertes de balle, bénéficiait enfin d’espace pour lancer un rush mais voyait sa frappe contrée (42e). Dans la foulée, Baal lançait Sarr qui trouvait Khazri. Contrôle, légère touche de la main et but. Mais pas d’égalisation puisque l’arbitre de la rencontre, Mikael Lesage, aidé de la vidéo, décidait logiquement d’annuler le but (43e). 1-0 donc à la pause pour un triste PSG. Au retour des vestiaires (entrées en jeu de Lo Celso à la place de Pastore et de Diafra Sakho à la place de Gourcuff), Mbappé, très discret jusque-là, pensait doubler la marque mais voyait son but refusé pour hors-jeu (47e). Ce n’était qu’une question de temps pour le club de la capitale puisque Marquinhos, après une frappe de Di Maria repoussée par Diallo, n’avait plus qu’à propulser le cuir dans le but vide (2-0, 53e). Puis c’est Lo Celso, après un drôle de cafouillage, qui tirait fort sur Diallo, pas impérial sur le coup puisque c’est lui qui envoyait involontairement le ballon dans ses filets (3-0, 58e).

Finalement maîtrisé au score par le PSG, le match allait prendre une tournure inattendue avec l’expulsion de Mbappé, une nouvelle fois après l’aide de l’assistance vidéo, pour une vilaine semelle sur Sarr, obligé de sortir (63e). Malgré sa supériorité numérique, le Stade Rennais peinait à amener le danger sur le but de Kevin Trapp. Avant une révolte dans les 10 dernières minutes. Diafra Sakho, la recrue hivernale, bien lancé par Bourigeaud, a échoué face au gardien parisien à la 81e. Puis Hunou tentait également sa chance à la 83e, continuant de chauffer les gants de Trapp. Avant que Sakho trouve la faille, de la tête, sur un bon service de Baal (3-1, 85e). De quoi se mettre le public dans la poche pour l’ancien de West Ham, qui fêtait là ses premières minutes avec son nouveau club. Tout comme Lassana Diarra, qui entrait en jeu à la 89e minute à la place de Rabiot. Quelques minutes pour accélérer l’intégration sportive du milieu français, qui a tout de suite voulu montrer qu’il avait des jambes sur une percée pleine axe. Mais Rennes n’avait de son côté pas abdiqué, avec un but de Prcic sur une frappe de loin (3-2, 92e) ! Le score en restait malgré tout là. Le PSG est donc encore en lice pour se succéder au palmarès de la Coupe de la Ligue.

