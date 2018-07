Plus tôt dans la journée, le Brésil a fait le boulot en s’imposant 2-0 face à la sélection mexicaine. Et le rival de la Canarinha allait être connu ce soir. Ce sera finalement la Belgique, qui a signé un véritable exploit contre le Japon, s’imposant 3-2 alors qu’elle était menée 2-0. Comme c’était à prévoir, Roberto Martinez sortait l’artillerie lourde, avec cet arsenal offensif impressionnant dans lequel on retrouvait Kevin De Bruyne, Mertens, Hazard ou encore Lukaku, bien épaulés par Carrasco ou Axek Witsel. De quoi faire trembler n’importe quelle équipe pendant ce Mondial. En face, une équipe assez classique pour les Nippons, dans ce 4-2-3-1 dans lequel on retrouve notamment le phocéen Hiroki Sakai sur le flanc droit de la défense, ou des joueurs du calibre de Takashi Inui, Shinji Kagawa ou Gaku Shibasaki.

Les Japonais démarraient avec de l’ambition, avec cette tentative lointaine de Kagawa dès la première minute. Les Belges étaient gênés par les offensives japonaises, et les Asiatiques étaient très bien positionnés en défense ensuite, coupant les offensives des diables Rouges. Première réponse belge avec cette frappe de Witsel peu après le quart d’heure de jeu, détournée en corner par un défenseur rival. Peu à peu, avec un Lukaku dominateur devant, les Diables s’approchaient des cages de Kawashima. Les hommes de Roberto Martinez récupéraient le ballon très vite, et le portier japonais sortait bien les points sur cette tentative de Hazard (27e). Les Nippons restaient dangereux, à l’image de cette tête d’Inui après une action rondement menée par Kagawa (30e).

Scénario catastrophe pour le Japon

Mais le temps défilait, et les Belges ne faisaient pas de différence. Pire, ils ne se créaient plus d’occasion, étant trop maladroits dans les derniers mètres. Courtois était tout proche de la boulette sur ce ballon dévié par Osako (44e). Malgré quelques belles promesses, la Belgique décevait donc, face à une valeureuse équipe japonaise clairement en mesure de créer la surprise ce soir. Au retour des vestiaires, on attendait donc bien plus des Diables Rouges. Et pourtant, ils allaient être cueillis à froid très rapidement. Gaku Shibasaki distillait un très bon ballon en profondeur - Vertonghen aurait pu mieux faire pour l’intercepter - pour Haraguchi, qui ne se faisait pas prier pour crucifier Courtois (0-1, 48e). Un seau d’eau froide sur la tête des Belges, et derrière, Hazard écrasait le cuir sur le poteau (50e). Et comme si ce n’était pas suffisant, Inui allait rapidement doubler la mise d’une frappe parfaitement bien placée de l’extérieur de la surface, impossible à atteindre pour Courtois (0-2, 52e).

Les Belges n’y étaient plus, et sur un excellent centre, Lukaku, à bout portant, manquait complètement sa tête (62e). Le destin allait enfin sourire aux hommes de Roberto Martinez, et Vertonghen réduisait l’écart de la tête, bien aidé par un Kawashima qui avait très mal jugé la trajectoire du cuir (1-2, 69e). Dès lors, la Belgique est revenue dans la partie et a multiplié les assauts, et Fellaini allait rapidement égaliser (2-2, 74e). De la tête sur un centre de Hazard, pour le plus grand bonheur de José Mourinho. Sonné, mais pas mort le Japon. Kagawa décalait pour Honda, taclé au tout dernier moment dans la surface belge (84e). La fin de match était folle, et si Kawashima sortait un double arrêt décisif (86e), Courtois évitait de justesse un but contre son camp de Witsel (90e). Mais on allait avoir un scénario catastrophe pour les Japonais. A la 94e minute, la Belgique lançait une contre-attaque éclair menée par De Bruyne. Meunier décalait ensuite pour Lukaku qui laissait volontairement le ballon passer pour un Chadli qui n’avait plus qu’à mettre le pied pour sceller le passage des siens en huitièmes (3-2, 90e+4) ! Que le foot est cruel pour les Nippons !

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : E. Hazard (7,5) : le capitaine belge a réalisé une première période compliquée, ne réussissant pas à faire la différence. Auteur de la première frappe cadrée du match (27e), il a été plus tranchant en seconde période, notamment en tapant le poteau d’une frappe à l’entrée de la surface, à la suite du premier but des Japonais (47e). A la 74e minute, il est le passeur décisif qui permet à Fellaini d’égaliser de la tête.

Belgique

Courtois (6) : une première période calme pour le portier belge, qui n’a dû s’employer que sur une tête d’Inui à la 31e minute. Il a toutefois créé une petite frayeur juste avant la mi-temps (44e), sans conséquence pour son équipe. Moins serein que d’habitude, il ne peut néanmoins rien faire sur les deux buts japonais (47e, 52e). Impeccable en fin de match, il est aussi à l’origine du but de la victoire grâce à sa relance rapide sur De Bruyne.

Alderweireld (6) : titulaire dans une défense à trois, le joueur de Tottenham n’a jamais été inquiété dans cette rencontre. Il n’a commis aucune erreur, malgré les deux buts encaissés. Il s’est montré solide en toute fin de match, à l’image de son équipe. Auteur d’un bon match, il rend une copie propre lors de ce huitième de finale.

Kompany (6) : taulier de la défense des Diables Rouges, le défenseur des Citizens est l’auteur d’un match sans erreur, à l’instar de son coéquipier Alderweireld. Il s’est procuré quelques situations devant le but, notamment à la 28e minute. Il a aussi été précieux en fin de match, grâce à un retour décisif sur Honda (84e).

Vertonghen (5,5) : comme ses autres compères en défense, il n’a pas été mis à rude épreuve en première période. Il a mal entamé la seconde, en se loupant complètement et en laissant filer Haraguchi vers le but (47e). Il réussit à se rattraper à la 69e minute, sur une tête en cloche improbable, suite à une mauvaise relance qui lobe le gardien japonais Kawashima, et qui relance son équipe.

Meunier (4) : titulaire en tant que piston à droite, il a été l’auteur d’un match décevant. Souvent utilisé sur son couloir, il n’a jamais réussi à se montrer décisif, jusqu’à la dernière minute où il est l’auteur du centre qui offre le but à Chadli (90+4e). Défensivement, le Belge a laissé pas mal d’espaces à son adversaire direct.

De Bruyne (6) : le milieu de terrain de Manchester City n’a pas été au mieux durant cette rencontre. Une première période en demi-teinte dans laquelle il ne s’est pas montré à l’aise dans l’entrejeu, notamment à cause du pressing haut des joueurs nippons. Après la sortie de Mertens, il a eu plus d’espace pour organiser le jeu et est impliqué à l’origine de tous les buts de son équipe ce soir.

Witsel (5,5) : un match compliqué pour le joueur du Tianjin Quanjian, auteur d’une première période difficile, comme son coéquipier du milieu de terrain Kevin De Bruyne. Il n’a pas réussi à marquer malgré deux tentatives à la 16e et à la 36e minute. Il a laissé de l’espace au milieu, notamment sur le premier but japonais. La dernière demi-heure a été de meilleure facture pour le numéro 6 belge.

Carrasco (3) : à l’image de son coéquipier à droite, le joueur du Dalian Yifang a souvent été sollicité sur son couloir gauche. Il n’a pourtant pas été tranchant offensivement et ne s’est pas montré décisif, à l’image de sa frappe en deuxième période qui a terminé dans les tribunes (57e). Très offensif, il a parfois laissé de l’espace dans son dos, profitant à Sakai. Remplacé par Chadli (65e), auteur du but de la victoire à l’ultime seconde 90+4e.

Mertens (4) : positionné en tant qu’ailier droit, le joueur de Naples ne s’est pas montré décisif sur son côté. Il a souvent dézoné pour rentrer dans l’axe, ne laissant que peu d’espace à De Bruyne pour organiser le jeu. Il n’a frappé qu’une fois au but, sur une remise en retrait de Lukaku, que Kawashima n’a pas eu de mal à capter (45+1e). Remplacé par Fellaini (65e), auteur du but de l’égalisation à la 74e minute.

Lukaku (6) : malgré ses efforts à la pointe de l’attaque belge, le joueur de Manchester United n’a pas été récompensé par un but. Il a réussi à se procurer quelques situations de frappe, toutes contrées par la défense japonaise (17e, 21e). Maladroit devant le but (62e, 86e), il a tout de même été très inspiré en laissant passer le ballon sur le but de Chadli (90+4e).

E. Hazard (7,5) : voir ci-dessus.

Japon

Kawashima (6) : sans club, il a encore dû attirer les regards curieux de nombreux scouts sur lui ce soir. Mais pas sûr qu’il ait tapé dans l’œil de beaucoup d’entre eux avec cette prestation en demi-teinte. L’ancien de Metz a rendu une copie plus que correcte, mais son erreur sur la réduction de l’écart belge est difficile à pardonner, puisqu’il peut bien mieux faire sur ce but de la tête de Vertonghen, dont il a très mal jugé la trajectoire (69e). Un but évitable qui a relancé les Belges. Il se rattrape cependant avec une double parade en toute fin de match (86e) !

Hiroki Sakai (6,5) : le joueur de l’Olympique de Marseille a répondu présent. Sur son couloir droit, il n’a pratiquement rien laissé passer, se montrant très agressif sur l’homme et étant toujours bien placé. Carrasco a eu beaucoup de difficultés face à lui. N’ayons pas peur des mots, Sakai a été impérial dans l’aspect défensif. On l’a moins vu devant en revanche, mais il a probablement respecté les consignes de son coach en restant assez bas, ce qui ne l’a pas empêché de s’offrir quelques montées intéressantes de façon épisodique.

Yoshida (6) : rencontre pas évidente à évaluer puisqu’il a alterné bonnes interventions et situations où il a été en difficulté, surtout en première période, comme lorsqu’il est à la rue face à Lukaku (26e), battu dans le duel par le goleador belge. Mais au fur et à mesure que la rencontre avançait, il a bien resserré les rangs derrière, et il prend par exemple le dessus sur le buteur mancunien qui s’apprêtait déjà à crucifier Kawashima (68e).

Shoji (6) : un peu moins en difficulté que son compère, il a été très serein dans l’axe de l’arrière-garde même si là aussi, le déficit physique face à des joueurs comme Lukaku et Fellaini plus tard dans la rencontre s’est fait sentir. Il a été plus dans l’interception et la lecture du jeu que dans le duel. On notera aussi une relance plutôt propre vers ses milieux de terrain.

Nagatomo (6,5) : le vétéran japonais a réalisé une excellente prestation. Il a multiplié les interventions décisives derrière, lorsqu’il sort bien pour gêner Lukaku par exemple (20e), ou quand il réalise une tête décisive pour empêcher Meunier de reprendre au deuxième poteau (42e). Ensuite, il s’est très bien projeté vers l’avant, comme avec ce centre intéressant pour Inui (30e). Les supporters de l’Inter peuvent se demander pourquoi ils n’ont pas vu ce Nagatomo plus souvent.

Hasebe (6) : cantonné à un rôle très défensif ce soir, il a plutôt bien gêné ce lien entre le milieu de terrain et l’attaque belge. Dans un registre plus destructeur et moins créatif que Gaku, il a excellé, récupérant bon nombre de ballons dans sa moitié de terrain. En revanche, il se fait manger par Fellaini sur l’égalisation belge, même si le Mancunien avait un avantage physique conséquent.

Gaku Shibasaki (6,5) : dans l’entrejeu, il était chargé d’animer le jeu japonais et de servir de première rampe de lancement des offensives de son équipe. Et même s’il a manqué quelques transmissions, il a été globalement très propre. C’est lui qui lance Haraguchi sur l’ouverture du score japonaise (48e) avec un bon ballon en profondeur. Un vrai joueur made in Liga. Il a laissé sa place à Yamaguchi (81e) qui n’a pas eu le temps de montrer quoi que ce soit.

Haraguchi (6) : l’ailier droit a été plutôt discret en première période et on ne l’a que trop peu vu dans les derniers mètres, le jeu japonais passant la plupart du temps par le flanc gauche avec Inui et Nagatomo. Et pourtant, c’est bien lui qui ouvre le score, avec un bon appel dans le dos de la défense et une frappe parfaitement ajustée (48e). Avec un peu plus d’espaces une fois devant au score, il a bien plus participé au jeu. On peut aussi noter qu’il a beaucoup travaillé défensivement, et il a terminé sur les rotules. Son coach l’a remplacé par Honda (81e), auteur d’une entrée intéressante.

Kagawa (6) : bonne performance mais peut-être trop peu en vue quand on sait que c’est lui qui doit être l’homme qui fait les différences dans les derniers mètres. On a pu voir quelques détails de classe, comme ce petit rush côté gauche à la demi-heure de jeu, et de nombreux ballons bien sentis dans des espaces réduits, mais de façon globale, il a été trop irrégulier sur l’ensemble de la rencontre.

Inui (6,5) : sur le flanc gauche de l’attaque nippone, le nouveau joueur du Betis a fait étalage de toute sa qualité technique. Il a énormément mis Thomas Meunier en difficulté, en débordant, alternant les courses sur le couloir ou les retours vers l’axe, cherchant toujours à trouver un partenaire pour combiner. Sa frappe sur le deuxième but japonais est juste somptueuse.

Osako (4) : esseulé à la pointe de l’attaque du Japon, l’attaquant buteur contre la Colombie a forcément vécu une soirée compliquée entre les tours de contrôle belges, dont il n’a jamais pu se défaire. Quelques bonnes séquences de jeu en pivot tout de même. Un peu mou sur ce ballon qui lui arrive dessus à la 44e et qui aurait pu se convertir en vraie occasion de but.