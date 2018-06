Un homme seul. Il y a quatre ans au Brésil, Thiago Silva a sans doute vécu l’un des pires moments de sa carrière de footballeur mais aussi de sa vie d’homme. Capitaine de la Seleção lors d’un Mondial disputé au pays, le défenseur central a été au cœur des polémiques, des débats, des critiques. On se souvient tous de cette image du joueur assis sur un ballon, en pleurs, à l’écart d’un groupe soudé, lors de la séance de tirs aux buts du très intense Brésil-Chili en huitième de finale. Après la rencontre, l’ancien de l’AC Milan s’était expliqué au sujet de son attitude jugée déplacée par la presse auriverde. « Je suis un émotif, je m’émeus facilement. C’est naturel, l’émotion chez l’être humain. Mais à aucun moment ça ne m’affecte sur le terrain. Les gens disent des bêtises, que ça peut affecter le rendement. Moi, mon opinion, c’est que non seulement, ça ne pose pas de problème sur terrain, mais qu’au contraire ça m’aide ». Malgré ses justifications, Thiago Silva n’avait pas vraiment convaincu, lui qui a perdu le brassard puis a été écarté de la sélection par Dunga en 2015 avant de revenir un an plus tard avec Tite.

Mais depuis cet épisode en 2014, il traîne comme un boulet cette réputation de footballeur au mental fragile. Lors de la fameuse remontada du Barça face au PSG Camp Nou, cet argument avait encore été avancé. A l’époque, Le Parisien avait révélé qu’Unai Emery avait jugé le joueur responsable de la débâcle parisienne car il était notamment trop faible mentalement au cours des grands matches. Forcément, c’est avec ce passé qui lui colle au maillot que le natif de Rio de Janeiro a débuté cette Coupe du Monde 2018 en Russie. Et cela a l’air de plutôt bien se passer pour lui comme nous l’a expliqué Alexandre Salvador, journaliste et envoyé spécial auprès de la Seleção pour Veja Magazine. « Sur cette Coupe du Monde, Thiago Silva est un joueur sécurisant. C’est l’un des éléments les plus expérimentés de cette équipe. Ce qu’il s’est passé il y a quatre ans est derrière lui. C’est un joueur magnifique. Avec Miranda, ils forment tous les deux certainement la meilleure charnière centrale de ce Mondial ».

Le retour du monstre Thiago Silva

Hier face à la Serbie, O Monstro a été monstrueux justement, à écouter Alexandre Salvador. « Parfait. Il a été le meilleur aujourd’hui (hier) ». En effet, il a été l’homme du match, même si la FIFA a donné ce titre à Paulinho. Thiago Silva a livré une prestation de très haute volée. Dur sur l’homme, il n’a pas lâché d’une semelle Aleksansar Mitrovic. Il a surtout tenu la baraque lors des moments forts des adversaires en se montrant appliqué et serein. C’est lui qui a par exemple sauvé son équipe après une tête de Mitrovic à la 61ème ou qui a dégagé un ballon très chaud devant le but d’Alisson à la 90ème. Il a été le patron de l’arrière-garde brésilienne. On l’a vu souvent communiquer avec ses partenaires de la défense, notamment Fagner qu’il a beaucoup aidé, faire remonter le bloc équipe ou encore encourager ses coéquipiers. Une attitude de leader. Pourtant, Alexandre Salvador nous a confié que le comportement du joueur avait évolué en sélection. « Thiago Silva n’est pas celui qui parle le plus. Mais il est très important dans le vestiaire. Avec la presse, il est sérieux. Il est concentré sur son Mondial ».

Difficile de dire le contraire tant le joueur rayonne durant cette compétition où il se montre rassurant. Un bon début de Mondial récompensé par un but de la tête face à la Serbie à la 68ème minute suite à un corner de Neymar. Ce but a sonné comme une délivrance pour lui. On l’a vu tout d’abord se mettre à genoux et prier en levant les mains au ciel. Puis une fois revenu dans sa moitié de terrain, on l’a aperçu regarder en direction des tribunes où se trouvaient les familles des joueurs, en levant et serrant très fort les poings. Une image qui elle aussi veut dire beaucoup pour lui qui montre plus que jamais qu’il a tourné la page. « Le fantôme de 2014 est définitivement enterré », nous assure le journaliste de Veja Magazine. « Le Brésil peut aller loin avec un grand Thiago Silva. On aura besoin de lui pour aller au bout. Il a beaucoup à se faire pardonner ». Remporter la Coupe du Monde serait le meilleur moyen de le faire pour Thiago Silva, qui espère ne verser que des larmes de joie en Russie.