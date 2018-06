8 juillet 2014. En demi-finale de sa Coupe du monde, sur ses terres, le Brésil se fait humilier par l’Allemagne (1-7). Un véritable séisme pour la Seleçao. Quatre ans plus tard, la sélection brésilienne effectue son retour lors du Mondial 2018. Pour son entrée en lice, la Suisse se présentait face à Neymar et ses coéquipiers pour cette deuxième rencontre du groupe E, la Serbie ayant dominé le Costa Rica un peu plus tôt dans la journée. La star brésilienne, blessée durant plusieurs mois, était bien évidemment alignée par Tite dans son 4-2-3-1. Côté suisse, Vladimir Petkovic optait pour le même schéma tactique en ne réservant aucune surprise. Le capitaine Lichstseiner était bien évidemment présent en défense côté droit. Seferovic était lui titulaire à la pointe de l’attaque.

Dès les premiers instants, les Suisses montraient qu’ils n’étaient pas venus pour faire de la figuration. Sur un premier centre de Shaqiri, Dzemaili manquait sa reprise (3e), une première alerte pour le Brésil. Mais rapidement, la Seleçao reprenait le contrôle du jeu. Coutinho trouvait Neymar dans la surface qui centrait fort devant le but. Suite à une erreur de Schär, Paulinho offrait la première frayeur, mais sa tentative frôlait le montant de Sommer, auteur d’une belle parade (11e). À force de pousser, les hommes de Tite trouvaient finalement le chemin des filets. Neymar pour Marcelo, le centre de ce dernier était repoussé par Zuber sur Coutinho. Le joueur du FC Barcelone se chargeait ensuite d’assurer le spectacle en envoyant une magnifique frappe enroulée, depuis l’entrée de la surface, dans les filets de Sommer avec l’aide du poteau (19e, 1-0). Sonnées pas cette ouverture du score, les Suisses tentaient de réagir, sans tout de même créer le danger. Après de longues minutes de gestion, les Brésiliens manquaient de peu le break puisque Gabriel Jesus ratait sa reprise de la tête sur un corner de Neymar (33e). Impuissante, la Nati arrivait finalement à obtenir une action, mais la tentative de Zuber, totalement manquée, terminait dans la tête de Thiago Silva, sonné (40e). Le défenseur du PSG se reprenait d’ailleurs, mais son coup de tête sur corner fuyait largement le cadre (45e+2). Une dernière occasion brésilienne sans conséquence pour la Suisse.

Zuber libère la Suisse !

En deuxième période, la rencontre était totalement relancée en quelques instants. Sur un corner tiré par Shaqiri, Zuber, auteur d’une légère poussette sur Miranda, catapultait le ballon au fond des filets face à un Alisson impuissant (52e, 1-1). Piqués au vif, les Brésiliens ne tardaient pas à réagir. Après deux frappes coup sur coup de Coutinho (57e), Neymar envoyait le ballon dans le petit filet extérieur (58e), sa tentative ayant été déviée. Face à une équipe suisse bien organisée et regroupée, la formation dirigée par Tite trouvait de moins en moins de solutions. Après plusieurs minutes pas emballantes, Fernandinho (66e) et Willian par deux fois (67e) ont tenté de réveiller le public de la Rostov Arena, en vain. C’est finalement Coutinho qui se procurait la plus grosse occasion côté brésilien. Sur un bon service de Neymar, l’ailier du Barça se jouait de son vis-à-vis sur un contrôle de la poitrine pour enchaîner avec une frappe non cadrée (70e). Seulement trois minutes plus tard, le Brésil pensait obtenir un penalty pour un ceinturage d’Akanji sur Gabriel Jesus, mais M. Ramos en décidait autrement (73e).

Entré en jeu à la 79e minute pour Gabriel Jesus, Roberto Firmino se mettait rapidement dans la partie. Lancé dans le dos de la défense, l’avant-centre de Liverpool enlevait un peu trop sa demi-volée (82e). Les assauts brésiliens se multipliaient dans les derniers instants. Après une tête de Neymar directement sur Sommer (82e), Roberto Firmino, encore lui, était tout proche de libérer la Seleçao, mais c’était sans compter sur Sommer, auteur d’une belle parade (90e). Le gardien suisse était ensuite ravi de voir la tentative de Miranda frôler son montant droit (90e+1). Sur un ultime coup franc tiré par Neymar, Renato Augusto n’était pas loin de la délivrance, mais Schär sauvait les siens (90e+6). Surpris par une belle équipe suisse, le Brésil devait donc se contenter d’un match nul pour démarrer ce Mondial.

L’homme du match : Behrami (7) le milieu défensif suisse a réalisé une grosse prestation. Il a fait l’étalage de toute sa panoplie en harcelant le porteur du ballon, récupérant le cuir et exerçant un pressing de tous les instants. Généreux dans l’effort, le guerrier de la Nati a fait la pluie et le beau temps dans l’entrejeu et a réservé un traitement particulier à Neymar. Sanctionné d’un jaune pour un excès d’agressivité, il est remplacé à la 70e par Zakaria qui a apporté un peu plus de densité et de présence physique à l’entrejeu de la Nati.

Brésil

- Alisson (5) : le gardien brésilien de l’AS Roma n’avait pas grand-chose à faire durant toute la partie. Pas inquiété une seule fois en première période, il a tout de même affiché sa sérénité comme sur une relance devant Seferovic (38e). Mais dès la reprise, le gardien brésilien n’a rien pu faire sur la tête de Zuber (50e). Les Suisses n’ont ensuite rien montré.

- Danilo (5,5) : présent dans le couloir droit de la défense, Danilo a fait son travail pour bloquer les offensives peu nombreuses sur son côté. Le latéral brésilien est resté très défensif et n’a pas pris beaucoup de risques, d’où le choix des Suisses de ne pas passer par son couloir.

- Thiago Silva (5) : souvent critiqué pour ses performances en sélection, le joueur du Paris Saint-Germain a fait le job aujourd’hui. Sur les quelques percées suisses, Thiago Silva a montré son importance dans la surface, notamment dans les airs. Le numéro 2 a continué sur cette lancée dans le deuxième acte, même si les Suisses ne se sont pas énormément présentés dans sa surface.

- Miranda (5,5) : présent aux côtés de Thiago Silva, Miranda s’est montré solide avec son coéquipier. En deuxième période, il a été surpris par Zuber sur le corner de Shaqiri, mais une faute aurait pu être sifflée. Le joueur de l’Inter Milan s’est cependant bien repris en stoppant Embolo dans la surface (85e) avant de se procurer une grosse occasion (90e+1).

- Marcelo (5,5) : toujours très offensif, le capitaine du Brésil n’a pas arrêté les aller-retours pour apporter le surnombre et aider Neymar. Les espaces étaient donc présents derrière lui et les Suisses ont beaucoup plus souvent joué dans ce couloir, notamment en première période. Mais le joueur du Real Madrid a tout de même tenu en s’imposant dans les duels.

- Casemiro (5) : le joueur du Real Madrid a mis du temps avant de rentrer dans son match. Auteur de belles relances, Casemiro a réussi quelques interventions, mais a tout de même laissé des espaces au milieu avec son compatriote Paulinho, assez offensif. Il a ensuite disparu de la rencontre petit à petit jusqu’à se faire remplacer par Fernandinho (60e). Auteur de quelques tentatives (66e, 77e), ce dernier a réalisé une bonne rentrée.

- Paulinho (5,5) : beaucoup moins défensif, Casemiro l’étant bien plus, Paulinho a pu s’exprimer davantage sur le plan offensif. Le joueur du FC Barcelone a montré de belles choses, notamment dans le premier acte, en s’imposant dans les duels et en apportant le surnombre aux avant-postes. Plus discret au retour des vestiaires, il a cédé sa place à Renato Augusto (67e), invisible pendant une vingtaine de minutes.

- Willian (4) : sur son côté droit, l’ailier de Chelsea n’a pas brillé. Il a reçu très peu de ballons et n’a pas su les exploiter correctement. Sur la pelouse durant toute la rencontre, le joueur de 29 ans a retrouvé quelques couleurs en fin de match avec une double tentative (67e) et un bon centre pour Neymar (88e). Mais Willian doit rapidement oublier cette partie.

- Coutinho (6) : auteur d’un bijou, Coutinho a rapidement impressionné avant de baisser de rythme au fur et à mesure de la partie. Le joueur du Barça est resté offensif et a encore tenté sa chance en deuxième période (57e), en vain. Sa position en numéro 10 l’a peut-être légèrement perturbé.

- Neymar (6) : comme souvent très en jambes, le joueur du Paris Saint-Germain effectuait son grand retour en compétition après les matches amicaux. La star brésilienne a fait des misères aux défenseurs suisses, subissant de nombreuses fautes (10 ! ), mais il n’a pas réussi à marquer cette rencontre de son empreinte. Il aurait pu cependant être le héros, mais sa tête terminait dans les bras de Sommer (88e).

- Gabriel Jesus (3,5) : aligné seul à la pointe de l’attaque, l’avant-centre de Manchester City a passé une soirée compliquée. Imprécis sur une tête (33e), il a ensuite perdu un face à face avec Akanji (42e). Le joueur de 21 ans n’a pas affiché un meilleur visage dans le deuxième acte. Peu en vue, il aurait cependant pu obtenir un penalty pour une faute d’Akanji (73e). Remplacé par Roberto Firmino (79e), beaucoup plus entreprenant.

Suisse

- Sommer (7) : le dernier rempart de la Nati n’a pas eu tant de choses que ça a faire en première mi-temps. Si le danger a été permanent, les attaquants brésiliens se sont montrés imprécis dans le dernier geste, jusqu’à l’enroulé magique de Coutinho où il ne peut absolument rien faire (19e). En seconde période, il a su répondre présent sur les rares frappes cadrées des Brésiliens, à l’image de la frappe de loin de Neymar (78e) ou encore la tête du même Neymar à la 88e. Auteur d’une parade décisive devant Sommer dans le temps additionnel (90e).

- Lichtsteiner (6) : le capitaine de la Nati avait fort à faire ce soir, puisque dans son

couloir droit rodait un certain Neymar. Virevoltant et provocateur comme à son habitude, la star auriverde a été un danger permanent pour la défense suisse. Mais le latéral droit suisse a livré une prestation globalement correcte, sans se faire déborder et prendre de vitesse dans son couloir. Remplacé par Lang à la 86e.

- Schär (5) : le leader de la défense a été malmené par le trio offensif brésilien. D’entrée de jeu, il avait une intervention délicate à gérer dans sa propre surface où il s’emmêlait les pinceaux, heureusement sans conséquence (11e). Son adversaire direct, Gabriel Jesus, l’a beaucoup gêné en décrochant souvent. S’il avait l’avantage de l’expérience par rapport à son coéquipier de l’axe, il n’a pas su la mettre en profit pour soulager sa défense. A noter toutefois un sauvetage dans les arrêts de jeu.

- Akanji (6) : moins expérimenté que son compère dans l’axe, le défenseur suisse n’a pas à rougir de sa prestation. Solide dans les duels, tranchants dans ses interventions, il a globalement livré une belle partition d’un point de vue personnel. Malgré son jeune âge et son inexpérience à haut niveau, il a fait preuve d’une certaine maturité et de malice dans son jeu.

- Ricardo Rodríguez (6) : comme son pendant à droite, le latéral de l’AC avait face à lui un sacré adversaire en la personne de Willian. Heureusement pour lui, l’ailier de Chelsea n’était pas dans un grand soir et sur ses rares montées, il a su le contenir. Moins sollicité que son coéquipier Lichtsteiner, il s’est même permis de monter dans son couloir pour adresser des centres à ses coéquipiers.

- Behrami (7) : voir ci-dessus

- Xhaka (3,5) : la première lampe de lancement de la Nati a eu beaucoup de mal à diriger le jeu des siens. Si son aisance technique n’est plus à présenter, il n’a pas su mettre en lumière ses qualités balle au pied, et par conséquent, n’a pas su mettre dans les meilleures conditions ses coéquipiers. Quasi aucun impact dans le jeu des siens, alors qu’il était censé indiquer la marche à suivre à son équipe.

- Shaqiri (5) : la superstar de la Nati avait la lourde responsabilité de mener les offensives des siens ce soir. Une mission qu’il n’a clairement pas su remplir. Opposé à Marcelo, il a rarement su le déborder pour apporter le danger dans son couloir. Au retour des vestiaires, ce dernier a monté son niveau d’un cran et a été à l’initiative de nombreuses actions. Mais il s’est montré un peu trop brouillon dans le dernier geste.

- Dzemaili (4) : positionné en soutien de son avant-centre, le milieu offensif de Bologne a, comme ses partenaires en attaque, eu du mal à se mettre en évidence. S’il a allumé la première mèche d’une demi-volée (3e) imprécise, il a fait preuve de mauvais choix et de pas mal de déchet dans son jeu. Sa relation avec Seferovic a bien eu du mal à voir le jour.

- Zuber (5,5) : l’ailier gauche a livré une prestation généreuse. Loin d’être avare dans les efforts, il a avalé un grand nombre de kilomètres et s’est démené sur le front de l’attaque pour tenter d’apporter le danger. Une débauche d’énergie qui lui a certainement posé problème au niveau de la lucidité. En effet, ce dernier a été l’auteur d’une mauvaise relance de la tête qui a amené le but de Coutinho (19e). Ce dernier s’est bien rattrapé en égalisant pour la Suisse d’une tête rageuse sur corner (50e).

- Seferovic (3) : l’avant-centre de la Suisse a eu bien du mal à exister sur cette partie. Bien museler par la paire Silva-Miranda, l’attaquant du SL Benfica a été sevré de ballons. Il a passé le plus clair de son temps à jouer dos au but et à remiser pour ses partenaires. Rares ont été les opportunités où il a pu se mettre en évidence. L’archétype du match frustrant pour un avant-centre. Remplacé par Embolo à la 80ème minute, qui n’a pas eu le temps de se mettre en évidence.

Revivez le film du match sur notre live commenté.