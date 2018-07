« Je ne suis pas là pour remettre tout en question. Il a eu une saison longue, pénible. Il va monter en puissance lui aussi », assurait il y a quelques semaines Didier Deschamps au sujet de Hugo Lloris après le match amical face aux Etats-Unis. Son capitaine et numéro un au poste de gardien de but traversait alors une période peu glorieuse sous le maillot frappé du coq. Une statistique symbolisait d’ailleurs cela. Sur ses cinq dernières apparitions en équipe de France, le portier de Tottenham avait encaissé au moins un but à chaque rencontre. Il s’agissait de sa deuxième pire série en sélection. Pas de quoi rassurer avant une Coupe du Monde. Forcément, les critiques ont été nombreuses pour le joueur de Tottenham, moins rassurant et rayonnant qu’à son habitude.

Critiqué puis encensé

Mais il faisait avec comme il l’avait expliqué. « Les critiques font partie du métier, qu’elles soient justes ou injustes, justifiées ou injustifiées. Le plus important, c’est de répondre présent sur le terrain, de ne pas entrer dans les débats, d’avoir les idées claires, d’être concentré sur le travail quotidien et la compétition qui nous attend. La préparation, c’est la préparation, maintenant, on est excité de jouer cette Coupe du Monde ». Durant cette période de doute, Lloris a pu compter sur le soutien indéfectible de son sélectionneur. « Gardien, c’est un poste ingrat. (...) Le poste de gardien est souvent sujet à critique. On est un peu plus pointé du doigt qu’un joueur, qui, lui, peut avoir le droit à l’erreur. Hugo a l’expérience, il en a vu d’autres aussi, ça peut arriver. Il vaut mieux que ça arrive avant que pendant »

Et justement, pendant cette Coupe du Monde, Hugo Lloris montre un tout autre visage. Le capitaine des Bleus a encaissé 4 buts en 4 rencontres, dont 3 lors du match face à l’Argentine (4-3). Il a aussi réalisé deux clean-sheets (Pérou et Uruguay). A cela, il faut ajouter que l’ancien joueur de l’OL s’est montré décisif à plusieurs reprises. C’était le cas face à l’Australie, où il a dévié le coup-franc de Mooy. Même chose samedi face à l’Uruguay où le porter tricolore a sorti l’arrêt du match sur la tête de Caceres. Il s’est bien détendu sur sa ligne pour repousser un ballon qui filait droit au but. Une image qui a fait évidemment le tour de la planète football. Tout le monde s’est incliné devant Lloris, à commencer par ses coéquipiers dont Raphaël Varane.

En Belgique, on ne craint pas Lloris

« C’est un un arrêt incroyable. C’était du grand Hugo. Il a été vif, agile. Je pensais que le ballon allait aller au fond. En plus après il s’est jeté dans les pieds de Diego Godin. C’est rassurant d’avoir Hugo derrière. Quand il fait ça, il faut lui dire merci et le prendre dans ses bras (...) C’est bizarre, vous disiez l’inverse avant la compétition sur Hugo (il était critiqué). On connait ses talents. On n’est pas surpris. Ça fait des années qu’il sauve beaucoup de buts. On sait sa valeur, elle n’a pas changé en quelques semaines. S’il peut être décisif dans une grande compétition, c’est magnifique. ». Une belle revanche pour le capitaine des Bleus, au cœur des débats avant le Mondial mais aussi pendant.

On a notamment parlé du fait que Didier Deschamps pourrait utiliser son quatrième changement en prolongation pour faire sortir Lloris, qui n’est pas réputé pour être très bon dans l’exercice des tirs au but. Ce que le sélectionneur avait démenti dans la foulée, renouvelant sa confiance à son gardien. Et il faudra encore un grand Hugo Lloris pour battre la Belgique mardi. D’ailleurs, du côté adverse, on ne craint pas le gardien français plus que ça. « C’est un bon gardien. Il est expérimenté. Mais les gens diront toujours : "désolé mais Courtois est meilleur !" A part Mbappé, on ne craint pas grand monde en France », nous a avoué un journaliste belge. À Hugo Lloris de faire mentir une nouvelle fois ses détracteurs mardi soir à Saint-Pétersbourg !