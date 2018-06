On y est, les Français ont passé les poules et se retrouvent donc en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un moment crucial pour l’équipe de Deschamps puisque samedi à 16h, les Bleus affronteront l’Argentine de Messi, et il faudra être solide face à cette équipe dotée de joueurs à grand potentiel tel que Higuain, Di Maria ou encore Dybala (sur lequel ne s’appuie pas le sélectionneur argentin). La composition s’avère alors importante face à une telle équipe, et on se demande tous quels seront les choix de Deschamps. En attendant, vous avez été nombreux à nous faire part de votre avis dans un sondage. Voici donc, en majorité, votre compo idéale.

Incontestablement, le gardien de but de Tottenham Hugo Lloris figure dans vos premiers choix dans les cages françaises. En défense, vous avez été nombreux à choisir le quatuor suivant : Hernandez, Umtiti, Varane et Pavard. Cette fois-ci, Mendy était loin derrière Hernandez en termes de votes, sûrement parce que le défenseur de Manchester City a longtemps été blessé, mais aussi parce que Hernandez a apporté satisfaction lors des trois premiers matches.

Fekir de retour

Cette fois-ci, vous avez opté pour un 4-2-3-1 au détriment du 4-4-2 ou du 4-3-3. N’Golo Kanté et Paul Pogba semblent être vos préférés, puisque vous les avez choisis en grand nombre, contrairement à Tolisso ou Lemar, qui sont cités en minorité. Matuidi quant à lui n’est pas le choix premier, mais beaucoup d’entre vous l’ont placé titulaire, même si le milieu de terrain de la Juventus reste toujours à l’écart.

Sur le plan offensif, vous avez largement privilégié le trio Griezmann-Fekir-Mbappé, avec Giroud en pointe. Fekir figure dans de nombreuses réponses, probablement par sa belle prestation et son envie de créer des occasions lors du match face au Danemark, qui n’a pas été évident pour les Bleus. Mais si vous voulez garder Griezmann et Fekir à la fois, il faudrait réfléchir au placement de l’attaquant lyonnais. Sur le côté ? Dans l’axe ? Reste à savoir ce que Deschamps en pense. La réponse samedi, pour découvrir la composition officielle de l’équipe de France.