Hier, pour la deuxième rencontre de l’Égypte dans cette Coupe du Monde contre la Russie (1-3), Mohamed Salah, la star égyptienne, a fait son entrée dans la compétition. Débuts retardés, car l’ailier souffrait d’une blessure à l’épaule contractée lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-3) au cours d’un duel avec le défenseur espagnol Sergio Ramos. Mais hier, le Liverpuldien n’a pas franchement été au niveau auquel on l’attendait.

Peu trouvé par ses coéquipiers, Salah a eu bien du mal à exister contre l’hôte du Mondial, comme si ses coéquipiers, étrangement, avaient été habitués à jouer sans lui alors qu’Hector Cuper avait crée un système tactique juste pour lui pendant les éliminatoires au cours desquels il a fini meilleur buteur de la zone Afrique avec cinq réalisations. « Je crois que personne ne peut nier l’importance de Salah, c’est un joueur crucial. C’est difficile de dire ce qu’il aurait pu se passer s’il avait été en forme. Il pouvait jouer aujourd’hui et vous avez pu voir qu’il était physiquement au point. L’équipe médicale m’a dit qu’il était au point », coupait court le sélectionneur des Pharaons.

« Je regrette c’est qu’il n’ait pas été là pendant la préparation »

Pourtant, le meilleur joueur de Premier League cette année, 32 buts en 36 matches, a trouvé la faille. Sur un penalty tiré en force qu’il avait lui-même provoqué. Mais, encore une fois, dans le jeu, il n’a pas eu l’importance qu’il a pu avoir par le passé que ce soit en club ou encore avec son équipe nationale. La faute à une préparation tronquée, voire inexistante, à cause de sa blessure à l’épaule ? C’est en tout cas ce que pense Hector Cuper.

« En ce qui concerne sa forme, il n’a pas pu s’entraîner normalement pendant le camp d’entraînement, cela lui a peut-être coûté un peu de capacité physique. Sa blessure est arrivée et c’est comme ça. La chose que je regrette c’est qu’il n’ait pas été là pendant la préparation », a ainsi réagi son entraîneur. Quoi qu’il en soit, à 18h45, après la rencontre entre l’Uruguay et l’Arabie Saoudite (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), on saura si Mohamed Salah jouera une rencontre pour du beurre contre les Saoudiens lors de la dernière journée de ce groupe A.