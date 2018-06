L’Argentine aura bel et bien une dernière chance de se qualifier pour les huitièmes, ce soir à 20h face au Nigéria. Après la victoire de la sélection africaine face à l’Islande, l’Albiceleste doit battre le Nigeria, et espérer un nul ou une défaite de l’Islande face à la Croatie. En cas de victoire de l’Islande, l’Argentine devra gagner par un but de plus que les Islandais pour cause de goal average. Et ces derniers jours ont été marqués par une prise de pouvoir des joueurs au sein du groupe, Jorge Sampaoli étant devenu un simple accompagnant... Il se dit même que ce sont les joueurs qui ont décidé de la compo du jour...

C’est Franco Armani qui devrait occuper le poste de gardien de but, prenant la place d’un Willy Caballero qui n’est donc pas sorti du duel face à la Croatie indemne. En défense, ça devrait bouger aussi, puisque Mercado devrait prendre la place de Salvio sur le côté droit de la défense. Une arrière-garde complétée par Otamendi, Rojo et Tagliafico. Au milieu, Enzo Pérez devrait accompagner le taulier Mascherano, avec Banega un peu devant eux. Devant, le trio Di Maria, Messi et Higuain, qui prendra la place du Kun, seront les responsables de faire trembler les filets.

Chez les Super Eagles, Uzoho devrait défendre les cages comme ce fut le cas jusqu’ici. Devant lui, une défense à trois, avec Balogun, Ekong et Omeruo, qui devront notamment museler Lionel Messi. Sur les côtés, Ebuehi et Moses accompagneront un trio du milieu solide : Ndidi, Obi Mikel, Etebo, qui aura fort à faire face à la bande de Mascherano. Devant, l’excellent Ahmed Musa, décisif contre l’Islande, ainsi qu’Iheanacho voudront profiter des largeurs défensives de la défense argentine.