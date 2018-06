Aujourd’hui dans le groupe H se joue déjà une rencontre couperet. En effet, la Pologne et la Colombie s’affrontent à la Kazan Arena ce soir à 20h00 (à suivre en direct sur notre live commenté). Une rencontre au sommet entre les deux formations favorites - au départ en tout cas - de cette poule. Oui, mais voilà, l’équipe qui sera défaite ce soir sera très probablement déjà éliminée de la compétition. Si on en est là, c’est que les deux équipes ont fait une contre-performance lors de la première journée.

Les Colombiens se sont inclinés, de façon assez surprenante et à dix contre onze, face à de valeureux japonais qui affrontent à 17h00 les Sénégalais, tombeurs, eux, de la Pologne sur le score de deux buts à un. Les Aigles Blancs et les Cafeteros devront donc prouver aujourd’hui qu’ils ont encore leur place dans cette compétition qui n’a pas été simple pour les favoris, comme peuvent en témoigner les Argentins qui sont déjà quasiment éliminés.

Nawalka va changer les choses

Pour cette rencontre, Adam Nawalka, le sélectionneur polonais, devrait changer des choses. Tout d’abord, exit le 4-4-2, c’est un 4-2-3-1 qui devrait être de mise. Szczesny sera bien dans les buts, Piszczek et Rybus garderont bien les côtés. Dans l’axe, Pazdan, seul au niveau contre le Sénégal, devrait conserver sa place et Bednarek devrait remplacer Cionek. Goralski et Krychowiak pourraient former une paire de récupérateurs devant la défense. Devant eux, une ligne de trois composée de Grosicki et de Blaszczykowski sur les côtés et Zielinski plus près de l’attaquant et capitaine Robert Lewandowski.

Du côté des Colombiens, Pekerman va devoir faire sans Carlos Sanchez puisque ce dernier a écopé d’un carton rouge contre le Japon. Le 4-3-3 pourrait être mis en place. Ospina sera dans les buts, protégé par Arias, Zapata, Murillo et Mojica (de droite à gauche). Uribe et Barrios accompagneront Aguilar tandis que James Rodriguez et Juan Cuadrado seront chargés d’alimenter Falcao et de dynamiter la défense polonaise relativement lente. Tout est en place pour un match à spectacle !