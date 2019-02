Il n’y a pas que sur les terrains de foot qu’Hakim Ziyech réalise de jolis gestes. Ce lundi, la presse marocaine explique que le joueur de l’Ajax Amsterdam a fait un don de 2 millions de dirhams pour la lutte contre le cancer dans son pays. Il y a quelques semaines, le natif de Dronten avait déjà soutenu Leon De Kogel. Victime d’un grave accident de la route avec un taxi à Malte, le footballeur hollandais a dû mettre un terme à sa carrière. Au chômage, il ne touchait plus de salaire de la part de son club de Cornella (Espagne) et il n’avait pas été indemnisé par les assurances. En proie à des difficultés financières, il a été soutenu par des supporters néerlandais via une cagnotte. Mis à l’honneur lors de la rencontre opposant Jong Utrecht-G. A. Eagles, De Kogel a révélé qu’il avait été contacté par Hakim Ziyech.

« Il a dit qu’il était vraiment ému de ce qui m’était arrivé qu’il voulait compléter ce montant pour que je puisse assurer mon avenir. Ziyech n’est pas seulement le meilleur joueur de l’Eredivisie, mais aussi un homme au grand cœur. Je vais porter cela avec moi toute ma vie ». Homme au grand cœur, Hakim Ziyech est aussi un footballeur de talent. Si on parle beaucoup dans la presse de Frenkie de Jong, transféré au Barça, ou de Matthijs de Ligt, le milieu de terrain est lui aussi une pièce maîtresse de l’équipe hollandaise. Titulaire en puissance, il poursuit sa marche en avant. Au total, le Lion de l’Atlas a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Ajax. En plus d’un match de Coupe des Pays-Bas, l’international marocain (12 buts en 23 sélections) est apparu à 20 reprises en Eredivisie.

Ziyech ne cesse de monter en puissance

Le temps pour lui délivrer 9 passes décisives et de marquer 14 buts. Les deux derniers datent de ce week-end face à ADO Den Haag (doublé, victoire 5 à 1 de l’Ajax à l’extérieur). Sur la scène européenne aussi Hakim Ziyech est précieux. En 12 rencontres de Ligue des Champions (son club a joué les tours préliminaires), le Marocain a été buteur à 3 reprises. Le dernier était face au Real Madrid (défaite 1-2). Un match où il a tapé dans l’œil d’un certain Karim Benzema. « Hakim Ziyech est un très bon joueur, il est à l’aise et a beaucoup de talent. Sa façon de jouer est fantastique ».

Un joueur fantastique qui devrait animer le prochain marché des transferts. Sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien joueur de Twente et Heerenveen figure parmi les pépites ajacides qui devraient être courtisées. L’an dernier, l’AS Roma avait un œil sur lui. Monchi suivrait toujours le joueur selon la presse italienne. Récemment, France Football a révélé que le Borussia Dortmund était aussi tombé sous son charme du joueur dont la valeur est estimée à 35 millions d’euros selon le site spécialisé transfermarkt. Un prix qui ne devrait pas rebuter ses nombreux prétendants.