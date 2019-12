L’été dernier, l’Ajax a connu une petite saignée estivale, avec les départs de certains artisans de sa belle épopée européenne, Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus) en tête de liste. Mais les Amstellodamois ont aussi réussi à conserver bon nombre de joueurs importants de leur effectif. Hakim Ziyech par exemple. Mieux, ils ont réalisé un sacré coup en parvenant à supprimer cette clause libératoire de 30 millions d’euros du contrat du Marocain lors de sa prolongation l’été dernier. Un montant qui était relativement bas compte tenu du niveau du joueur et des prix pratiqués sur le marché aujourd’hui.

Cette saison, le joueur formé à Heerenveen a démarré sur les chapeaux de roue. En championnat notamment, où il marche sur l’eau. Ses statistiques le démontrent : 6 buts et 12 passes décisives en 17 rencontres d’Eredivisie. Du côté de l’Ajax, on sait donc très bien que des clubs plus puissants financièrement risquent de revenir à la charge. Une situation totalement assumée par Marc Overmars, le directeur sportif des Ajacides, qui s’est exprimé dans les colonnes du média néerlandais De Telegraaf.

« J’ai souvent pensé qu’il avait atteint son plafond, mais à chaque saison, il se surpasse. Je lui dis parfois : "tu peux devenir monsieur Ajax. Pourquoi voudrais-tu partir ?". Mais si on est honnête, Hakim a 27 ans, il est à son meilleur niveau. S’il peut faire le pas en avant qu’il a en tête, alors nous pourrions accepter », a ainsi lancé l’ancien grand nom du football hollandais. L’été dernier, Séville était notamment venu aux nouvelles, mais le Marocain n’avait pas souhaité donner suite à l’intérêt andalou. Il ne reste plus qu’à voir quels clubs viendront toquer à sa porte en janvier ou l’été prochain...