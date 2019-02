Le siège de l’UEFA, basé à Nyon, en Suisse, était le théâtre du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa. Les seize formations encore en lice, représentant 11 nations européennes, connaissent leur adversaire pour le tour suivant. Avec un seul et même objectif : gravir un nouvel échelon vers la finale du 29 mai, à Bakou, en Azerbaïdjan. Le Secrétaire Adjoint de l’UEFA, Giorgio Marchetti a effectué le tirage au sort, en compagnie d’Andrés Palop, ancienne gloire du Séville FC, protecteur des cages du club andalous de 2005 à 2013, vainqueur de la C3 en 2006 et en 2007. Seul représentant français, parvenu pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale, le Stade Rennais a hérité du Arsenal d’Unai Emery, qui retrouvera Hatem Ben Arfa. Petr Cech devrait lui recevoir un accueil chaleureux de la part de ses anciens supporters. Les Bretons, qui se sont qualifiés aux dépens du Betis, en s’imposant à l’extérieur au match retour, se déplaceront à l’Emirates Stadium le 7 mars et auront cette fois le privilège de recevoir au match retour, le 14 mars, au Roazhon Park.

Si le tirage était intégral, conformément aux décisions prises par le Comité exécutif de l’UEFA, les formations russes et ukrainiennes ne pouvaient pas s’affronter. Par conséquent, le premier match tiré au sort concernait le Dynamo Kiev. Les Ukrainiens affronteront Chelsea au prochain tour. De leur côté, les représentants russes iront défier deux équipes espagnoles : Krasnodar se déplacera à Valence au match aller, quand le Zenit recevra Villarreal. Les Italiens disputeront des huitièmes de finale à l’accent germanophone. Le Napoli défiera le Red Bull Salzbourg, demi-finaliste de la précédente édition et qui compte dans ses rangs le meilleur buteur du cru 2018/19 (Dabbur, 7 buts). L’Inter ira lui défier l’Eintracht Francfort du duo prolifique Haller-Jovic, avec un match retour à San Siro qui promet d’être animé. Le Séville FC, leader au palmarès de la compétition, affrontera le Slavia Prague et le Dinamo Zagreb accueillera Benfica.

Le tirage complet des 8es de finale de la Ligue Europa (allers le 7 mars, retours le 14 mars) :

Chelsea (ANG) - Dynamo Kiev (UKR)

Eintracht Francfort (ALL) - Inter (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) - Benfica (POR)

Naples (ITA) - Red Bull Salzbourg (AUT)

Valence (ESP) - Krasnodar (RUS)

Séville FC (ESP) - Slavia Prague (CZE)

Arsenal (ANG) - Rennes (FRA)

Zenit (RUS) - Villarreal (ESP)