Euphorique après son incroyable exploit en seizième de finale de Ligue Europa face au Betis Séville (3-3, 3-1), le Stade Rennais aura le privilège d’affronter en huitième de finale une autre écurie bien connue de la scène européenne : Arsenal. Un tirage peu évident pour les Bretons qui ne partiront pas favoris face à des Gunners davantage rodés aux joutes continentales que les novices rouge-et-noir. Mais ne comptez pas sur la bande de Julien Stéphan pour jouer les figurants de luxe. Encore sur leur nuage, les partenaires du capitaine Benjamin André rêvent d’un nouvel exploit. Encore plus grand cette fois-ci.

« Arsenal encore une grosse équipe qui a énormément d’expérience. Ça sera encore une fois très difficile. Mais ce qu’on a montré contre le Betis prouve qu’on est capable de se surpasser, de se mettre aussi au niveau quand on en a envie. C’est là dessus qu’il faut avancer. Il faut retenir ce qu’on a fait sur ces deux matches. Alors qu’on n’avait que très peu de chances de se qualifier, on a prouvé qu’on était capable de le faire, surtout là où on ne nous attendait pas, avec un pressing très haut. Maintenant Arsenal est une autre équipe, mais c’est le coach qui fera le travail », a déclaré Clément Grenier en zone mixte.

Une inversion de calendrier qui étonne mais...

Idem pour un Damien Da Silva tout heureux de se frotter au gratin européen, lui qui jouait le maintien avec Caen ces quatre dernières années. « Pour moi, Arsenal ça évoque un grand club, une très grosse équipe. C’est génial pour un joueur comme moi de les jouer. Je vais croquer le truc à pleines dents, c’est sûr ! » Cependant, un petit hic a marqué ce tirage. A l’origine, le tirage au sort avait réservé aux Gunners un déplacement en Bretagne pour le match retour. Mais ça, c’était avant qu’une règle de l’UEFA (qui interdit deux matches de coupe d’Europe le même jour dans la même ville) n’entraîne l’inversion de calendrier (aller à Rennes le 7 mars, retour à Londres le 14 mars). De quoi étonner Grenier.

« C’est un peu bizarre et frustrant même. Le tirage faisait qu’on jouait à l’extérieur le premier match (l’aller). C’est une règle que je n’ai pas trop suivi. C’est particulier. Ça change la donne parce que quand on joue à domicile le deuxième match, on a un peu plus de chances. Mais l’exemple contre le Betis a été positif. Il faudra se donner encore une fois ». Un discours partagé par Da Silva. « On était content de recevoir au match retour, mais on ne va pas se cacher derrière ça. On l’a déjà fait (au Betis). La décision a été prise ». Place au terrain.