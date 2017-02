Ce samedi 28 janvier 2017 restera très certainement gravé dans la mémoire de Guillaume. À 18 ans, le jeune homme a en effet eu l’occasion de découvrir le Parc Olympique Lyonnais pour la toute première fois, dans des conditions bien particulières. À l’image d’Alex Hunter dans le mode Aventure de FIFA 17, il a quitté son domicile pour toucher du doigt le monde de la Ligue 1.

Gagnant d’un concours organisé sur Twitter, par Foot Mercato et le célèbre Youtubeur Psyko17, spécialiste de FIFA, Guillaume a en effet été invité par l’OL et EA SPORTS pour le match Lyon-Lille. Mais avant de rejoindre les tribunes, il a surtout eu l’occasion de défier Psyko17 au bord de la pelouse, dans un match retranscrit sur les écrans géants du formidable outil. Qu’importe si le duel s’est soldé par une défaite aux tirs au but, Guillaume s’est tout de même vu remettre un maillot de son club préféré ainsi qu’un jeu FIFA 17 et a pu profiter tranquillement de la rencontre avec un invité. Le doublé de Yassine Benzia et la défaite des Gones n’auront même pas réussi à gâcher la fête !