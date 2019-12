João Felix fait maintenant le bonheur de l’Atlético de Madrid. Le Portugais a atterri dans la capitale espagnole contre un chèque de 127 M€ cet été, soit le montant de la clause libératoire dont il disposait à Benfica, son club formateur. Les Colchoneros étaient loin d’être seuls sur le dossier à en croire les propos d’Andrea Berta, présent hier soir en Italie pour la remise du Golden Boy, attribué au jeune milieu offensif.

« Il y avait plus de quatre clubs prêts à payer la clause libératoire de João Félix. Nous avons dû convaincre le joueur et la famille, qui ont opté pour la progression plutôt que pour l’argent. Nous les remercions d’avoir choisi l’Atlético », a expliqué le directeur sportif du club espagnol. João Felix (20 ans) a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 17 matches toutes compétitions confondues.