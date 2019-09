Aaron Wan-Bissaka (21 ans) ne jouera pas avec l’équipe d’Angleterre contre la Bulgarie (7 septembre) et le Kosovo (10 septembre) dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2020. Il est retourné à Manchester.

C’est son club qui l’annonce sur son site internet ce lundi. Recruté cet été contre 55 M€ à Crystal Palace, le latéral droit est blessé au dos mais ça ne semble pas trop grave. Solskjaer espère que le joueur sera de retour pour la prochaine journée de Premier League le 14 septembre prochain face à Leicester.

@AWBissaka has withdrawn from the @England squad due to injury. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) September 3, 2019