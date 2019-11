Après une Coupe d’Afrique des Nations réussie l’été dernier, qu’il a remporté avec l’Algérie, Ismaël Bennacer (21 ans) s’est engagé dans la foulée avec l’AC Milan. Si les Rossoneri connaissent un début difficile (14e, 13 pts), l’Algérien démontre chaque week-end ses qualités.

Avec 8 matches joués depuis le début de cet exercice, le milieu de terrain est très régulier et selon le site de référencement des statistiques WhoScored.com, Bennacer est le meilleur dribbleur des cinq grands championnats. Sur les 310 joueurs à tenter plus de 20 dribbles par match, il a un meilleur taux de réussite (92,3 %) que tout autre joueur.

Ismael Bennacer : Of the 310 players to attempt 20+ dribbles, @IsmaelBennacer has a better dribble success rate (92.3%) than any other player in Europe's top five leagues this season

For more player stats — https://t.co/ltb59tMc2x pic.twitter.com/AZKLVxekWA

— WhoScored.com (@WhoScored) November 13, 2019