En marge des présentations groupées des recrues Léo Duarte, Ismaël Bennacer et Rafael Leão, Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, s’est exprimé sur les dossiers mercato du moment. L’idole du club donne la priorité aux départs et a même donné des noms. « Deux latéraux devront partir. Il s’agit de Diego Laxalt (arrivé du Genoa l’été dernier, pour 14 M€, sous contrat jusqu’en 2022, ndlr) et d’Ivan Strinic (arrivé libre de la Sampdora l’été dernier, sous contrat jusqu’en 2021, ndlr), » a-t-il lâché.

Concernant l’arrivée d’Angel Correa, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid pour qui Paolo Maldini devrait faire le déplacement dans la capitale espagnole cette semaine, et le départ définitif d’André Silva vers le Séville FC, le dernier numéro 3 de l’AC Milan a refroidi les ardeurs des supporters. « Pour Correa, il n’y a rien de nouveau (l’Atlético de Madrid ne veut pas accepter une offre en dessous de 50 millions d’euros alors que Milan en propose 10 millions de moins, ndlr), pour André Silva, les négociations sont au point mort. Le marché est toujours ouvert, mais pour l’instant, notre priorité est de vendre, » a-t-il martelé.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10