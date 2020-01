Recrue hivernale de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic devrait rapidement refouler les terrains de Serie A. L’attaquant suédois de 38 ans figure dans le groupe de 23 joueurs choisi par Stefano Pioli pour affronter la Sampdoria (rencontre à suivre demain à 15h sur notre live commenté).

Il pourra donc porter le maillot de l’AC Milan pour la première fois depuis le 13 mai 2012 et une victoire en Serie A contre Novara Calcio (2-1). Possibles partants, Lucas Paqueta, Krzysztof Piatek, Suso et Franck Kessié sont bien dans le groupe milanais pour disputer ce match.

#MilanSampdoria

Here's our first squad list of the year

Sono 23 i convocati per la 18° di Serie A #SempreMilan pic.twitter.com/U9lwBjk2kw

— AC Milan (@acmilan) January 5, 2020