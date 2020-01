Il y a quelques jours, nous avions révélé que Watford suivait de près Youssouf Fofana. Mais les Hornets ne devraient pas accueillir le Strasbourgeois. En effet, RMC Sport révèle ce mardi que l’AS Monaco a accéléré sur ce dossier.

On évoque un accord et une offre d’environ 15 millions d’euros pour le milieu de terrain. Toutefois, si Monaco et Strasbourg ont visiblement trouvé un terrain d’entente, les pensionnaires du stade Louis II doivent désormais tomber d’accord avec le joueur, qui est l’une des priorités de Robert Moreno. L’idée serait qu’il rejoigne le Rocher dès cet hiver. Affaire à suivre.