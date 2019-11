Prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi (20 ans) s’éclate en Allemagne. Auteur d’un doublé, mardi soir, contre l’Inter (3-2), le latéral droit à des statistiques impressionnantes en Ligue des champions cette année avec 4 buts en 4 matches.

D’ailleurs, AS rapporte que le Marocain serait le deuxième meilleur buteur du Real Madrid, club auquel il appartient, avec six réalisations toutes compétitions confondues, derrière Karim Benzema. Le défenseur a d’ailleurs marqué plus que la Casa Blanca en C1 depuis le début de la compétition (3 buts seulement pour l’équipe de Zinédine Zidane). Avec de telles prestations, le club de Florentino Pérez doit être ravi de la progression de son joueur.