Prêté pour deux saisons par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi (20 ans) s’éclate en Allemagne. À l’image de son doublé contre le Slavia Prague en Ligue des champions (0-2), le latéral droit progresse et cela ne doit pas passer inaperçu chez les Merengues. Dans un entretien accordé au journal AS, l’international marocain (25 sélections, 1 but) a évoqué sa relation avec Zinedine Zidane.

« C’est un coach qui me donne toujours de bons conseils, cela montre qu’il veut le meilleur pour moi, comme si j’étais son fils. Depuis que je suis parti, j’ai vu qu’il parlait de moi et je suis très reconnaissant de m’avoir donné la possibilité de jouer au Real Madrid, dans le meilleur club du monde. Quoi qu’il arrive, j’aurai toujours de bonnes relations avec lui, confie le joueur formé à la Casa Blanca. Pour moi, c’est un exemple, c’était un grand joueur, puis il s’est également révélé comme un excellent entraîneur. Pour moi, avoir dit que le transfert n’était pas définitif et que je resterais avec lui signifiait beaucoup. Venant d’un entraîneur comme lui, cela aide à travailler plus chaque jour. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10