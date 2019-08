L’Olympique Lyonnais et son équipementier adidas dévoilent leur troisième maillot pour la saison 2019/20. « Ce nouveau modèle sera porté par les joueurs et les joueuses dans le cadre de l’UEFA Champions League », précise la marque aux trois bandes, qui n’oublie donc pas l’équipe féminine de l’OL. Ce "third" est dominé par la couleur rouge mais laisse apparaître des bandes verticales bleues sur l’ensemble du maillot.

