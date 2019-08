C’est un sacré record que va battre Adil Aouchiche au moment du coup d’envoi de ce Metz-PSG (à suivre en live commenté sur notre site). Le milieu de terrain a été titularisé par surprise par Thomas Tuchel.

Comme le révèle Opta, le milieu de terrain va devenir le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à débuter un match de Ligue 1 à l’âge de 17 ans et 46 jours. Et dire qu’il n’est même pas encore professionnel.

