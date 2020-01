Toujours sous contrat avec Fenerbahçe même s’il est en grande difficulté, le défenseur central français Adil Rami (34 ans) se prépare à un retour. Le Champion du monde 2018 qui n’a joué que cinq matches cette saison (376 minutes) dont quatre rencontres de Coupe de Turquie est à l’écoute d’offres. Dans un entretien pour Le Parisien, il s’est exprimé sur sa situation personnelle. Il en a aussi profité pour revenir sur son passage du côté de l’Olympique de Marseille.

Pour le natif de Bastia, la balance penche du bon côté : « je reste positif. On a fait une très belle première saison : finaliste de Ligue Europa et 4e de L1. La deuxième saison a été difficile… Mais je ne triche pas. J’ai toujours été vrai. Si j’étais moyen, c’est à cause de plein d’éléments extérieurs, à commencer par la Coupe du monde qui a été un choc émotionnel à digérer. Peu de vacances, pas de préparation… J’ai repris dans le dur, j’ai accepté de jouer malgré mes pépins physiques. Je n’avais pas la dimension athlétique dont mon football a besoin. »