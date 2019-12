S’il y a bien une équipe qui a fait sensation en cette année 2019, c’est bel et bien l’Ajax Amsterdam. Champion des Pays-Bas et vainqueur de la KNVB Cup, le club néerlandais a surtout fait un parcours remarquable en Ligue des Champions avec une élimination contre Tottenham en demi-finales. Présent dans les cages ajacides depuis 2015, André Onana a vécu cette belle aventure de l’intérieur. Auteur de bonnes performances, le gardien camerounais a d’ailleurs attiré l’œil de nombreuses écuries européennes, comme plusieurs de ses coéquipiers. Longuement interrogé par Le Magazine L’Equipe, le portier âgé de 23 ans a justement évoqué son avenir. Et le Lion Indomptable (15 sélections) a failli partir lors du mercato estival.

« Nous avons une super relation (avec Edwin van der Sar, le Directeur Général du club, ndlr). J’étais sur le point de partir l’été dernier, nous avons eu une longue conversation et c’est lui qui m’a fait rester une saison de plus. Il vient souvent à la maison, il connaît ma famille. C’est une grande richesse pour moi de le côtoyer », a lâché André Onana, auteur déjà de 30 apparitions toutes compétitions confondues dans cette saison 2019-2020. Mais le principal concerné pourrait quitter l’Ajax Amsterdam à l’avenir, lui qui est pour le moment sous contrat jusqu’en juin 2022. « Les places de gardien titulaire dans les gros clubs sont rares, et la chose la plus importante, c’est de jouer. À l’Ajax, je suis le numéro un. Après, on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. » Le message est donc passé à ses courtisans, comme le Paris Saint-Germain.