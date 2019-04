Auteur du but de l’égalisation sur la pelouse de la Juventus ce mardi (1-2, 1/4 de finale retour de Ligue des Champions), Donny van de Beek a eu une pensée émue pour son partenaire de l’Ajax Amsterdam Abdelhak Nouri, victime d’un arrêt cardiaque et de lésions cérébrales irréversibles en 2017.

« Mais après un tel but, à la 34e minute, je pense forcément à lui. Je n’oublierai plus jamais ce but », a lancé le jeune milieu de terrain, suivi par le Paris SG notamment, à De Telegraaf. Un bel hommage.