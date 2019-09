Le LOSC est de retour en Ligue des champions, sept ans après sa dernière participation ! Dauphins du PSG en Ligue 1 la saison dernière, les Lillois ont gagné le droit de se mêler à l’Ajax Amsterdam (21h), demi-finaliste surprise de la saison passée, en ouverture de la phase de poules, dans un groupe H où l’on retrouve également les Espagnols de Valence et les Anglais de Chelsea.

Pour son entrée dans la compétition à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam, le LOSC se présente en 4-2-3-1, avec deux changements par rapport à sa dernière sortie, contre Angers (2-1). Un international turc entre, un autre sort. Zeki Çelik prend la place de Jérémy Pied sur la droite de la défense, alors que Renato Sanches supplée Yusuf Yazıcı au milieu. Auteur de six buts lors de ses six dernières sorties, club et sélection confondus, l’attaquant nigérian Victor Osimhen tentera de poursuivre sur sa lancée.

Chez les Amstellodamois, qui ont vu partir Mathijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg ou encore Lasse Schöne cet été, et sont privés de Donny van de Beek et Noussair Mazraoui, blessés, Erik ten Hag opte pour un 4-3-3. Les rescapés de la demi-finale retour perdue face à Tottenham (2-3), dans ce stade, le 8 mai dernier, se nomment : Onana, Blind, Tagliafico, Ziyech et Tadic.

Les compositions d’équipes :

Ajax : Onana - Dest, Veltman, Blind, Tagliafico - Lisandro Martinez, Promes, Alvarez - Ziyech, Tadic, Neres

LOSC : Maignan - Celik, J.Fonte, Gabriel, Bradaric - André, Soumaré - Renato Sanches, Ikoné, Bamba - Osimhen

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10