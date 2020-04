Plusieurs acteurs du football européen se positionnent pour stopper définitivement les championnats domestiques. C’est le cas de Massimo Cellino (président de Brescia) en Italie et de Marc Overmars au Pays-Bas. Dans un entretien pour De Telegraaf, le directeur sportif de l’Ajax Amsterdam est monté au créneau. Il a taclé sévèrement l’UEFA et la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

L’ancien joueur accuse l’instance européenne de privilégier l’argent à la santé des personnes et la KNVB de se cacher derrière les décisions de l’UEFA. « Je compare l’UEFA et la KNVB à la position du président des États-Unis, Donald Trump qui disait il y a une semaine : l’économie est plus importante que le coronavirus. Plus d’une centaine de personnes meurent chaque jour aux Pays-Bas. Le Championnat est mort, la vie est plus importante », a-t-il lancé. Une déclaration qui promet de faire beaucoup de bruit aux Pays-Bas.