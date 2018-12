En août dernier, Bafétimbi Gomis a mis fin à son aventure avec Galatasaray et s’en est allé du côte de l’Arabie Saoudite, à Al-Hilal. Une destination qui ressemble à une préretraite, mais qui ne l’empêche pas de continuer de flamber (12 buts, 1 passe décisive en 14 matches de championnat). Mais à 33 ans, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille est proche de la fin de sa carrière. Et il commence déjà à y penser. Dans un entretien accordé au journal Le Progrès, il a évoqué sa reconversion après le football.

« Aujourd’hui, je suis à Riyad et je suis très heureux de défendre les couleurs d’Al-Hilal. J’ai fait le choix de découvrir un autre football, une autre culture. J’espère y rester le plus longtemps possible, car je prends beaucoup de plaisir. J’aide aussi cette Ligue à se développer », a-t-il d’abord confié. « Après, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon, ou à Marseille, j’ai essayé de laisser une bonne image de moi en tant que joueur et en tant qu’homme. Pourquoi pas peut-être un jour revenir. Sur le terrain ou ailleurs... On verra. Je suis encore joueur et je m’investis de la façon la plus professionnelle possible dans cette carrière. Il me reste peu d’années. Il sera temps ensuite de poser des questions. » En attendant, il a encore le temps d’empiler quelques buts.