Une histoire sans fin. Bafétimbi Gomis a beau avoir quitté l’Olympique de Marseille depuis plus d’une année, son départ demeure encore une énigme pour beaucoup de supporters et d’observateurs. Auteur d’une saison exceptionnelle (20 buts en 31 rencontres en Ligue 1), le joueur qui appartenait à Swansea à l’époque a toujours donné sa priorité aux pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Mais les propositions des Marseillais n’étaient pas vraiment à la hauteur de ce qu’il pouvait logiquement demander. Invité lundi sur RMC Sport, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’OM, a fait une grosse mise au point concernant ce dossier. « Des regrets avec Gomis ? Il sait très bien qu’on lui a fait une offre très intéressante, mais il a pensé que Galatasaray était mieux pour lui parce qu’il y avait un gros salaire et un gros contrat. Il voulait ce type de club et il a pris sa décision parce que c’était plus intéressant pour lui. Chacun prend ses décisions dans les moments importants. »

Galatasaray a perdu un leader offensif

Nul doute que du côté du joueur, on ne doit pas être tout à fait d’accord avec cette version. Quoi qu’il en soit, Bafé Gomis, qui a récemment confié qu’il gardait de bons souvenirs de son passage sur la Canebière, a continué son chemin avec succès à Galatasaray. Le footballeur né en 1985 a planté 32 buts en 40 rencontres toutes compétitions confondues dont 29 en 33 matches de Süper Lig. Meilleur buteur du championnat, il a mis tout le monde d’accord durant son année en Turquie. Contacté par nos soins, Sofiane Feghouli, qui jouait à ses côtés la saison dernière, nous a confié : « il a été le meilleur buteur étranger de l’histoire du championnat turc. Donc ça veut dire qu’il a eu une grosse efficacité. Il a bénéficié d’un collectif qui jouait totalement pour lui, pour le faire briller. Il a accompli son rôle parfaitement sur le terrain et en dehors par son envie de gagner. Pour une première saison d’adaptation à une nouvelle ligue, à une nouvelle équipe avec deux coaches différents, il a fait, selon moi, le maximum que ce soit individuellement ou collectivement. »

Sportivement, Galatasaray avait donc fait une excellente affaire avec l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Mais face à des problèmes d’ordre financiers, le club d’Istanbul a cherché à se délester de joueurs ayant un salaire très important. Gomis en faisait parti. Et c’est ainsi qu’il a rejoint Al-Hilal en Arabie Saoudite pour un montant compris entre 5 et 7 millions d’euros. Une perte importante pour Galatasaray. Si cela ne se ressent pas au niveau comptable (19 points, leader de Süper Lig), son départ laisse un petit vide à écouter Feghouli. « Sans lui cette saison, l’équipe doit évoluer avec d’autres joueurs qui ont d’autres caractéristiques. Il faut apprendre à jouer d’une façon différente. Donc forcément, il faut du temps pour trouver l’alchimie entre les joueurs car son transfert s’est fait du jour au lendemain, sans y être préparé de la part des joueurs et du club. Mais pour le moment, l’équipe est toujours leader en championnat et elle est en course en Ligue des Champions. »

La machine à marquer Gomis continue de sévir

Il poursuit : « donc son absence ne se ressent pas trop dans les résultats, mais plus dans le leadership à mon sens. Je pense à son expérience européenne ou internationale notamment. Mais on le saura véritablement en fin de saison car c’est là qu’on pourra faire le bilan. » De son côté, le natif de La Seyne-sur-Mer est en train de relever un nouveau challenge en Arabie Saoudite. Et comme à Marseille, comme à Galatasaray, Bafétimbi Gomis réussit ce défi haut la main. Titulaire lors des quatre premières journées de championnat saoudien, il a joué toutes les rencontres en intégralité sauf la première (61 minutes, victoire 1-0 contre Al-Feiha) et la troisième (89 minutes, victoire 3-1 face à Al-Batin). Pour son 5ème matche face à Al-Shabab, il a débuté sur le banc (34 minutes jouées) avant d’être titularisé de nouveau face à Al-Ittihad (88e minutes). Au total, Gomis a ainsi déjà passé 452 minutes sur le terrain. Un temps qu’il a mis à profit pour trouver le chemin des filets.

Muet lors de la 1ère journée, il a ensuite enchaîné avec 4 buts lors des 3 journées suivantes, dont un doublé face à Al-Batin, avant de marquer face à Al Ittihad. Bafé Gomis n’a donc pas perdu ses bonnes habitudes puisqu’il a claqué 5 buts au total cette saison. L’attaquant est un atout de taille pour Al-Hilal, co-leader (6 victoires en 6 matches de championnat, 18 points), qui suit le rythme imposé par Al-Nasr (18 points). Journaliste en Arabie Saoudite, Khaled Gadin est emballé par le Français même si il avoue attendre encore plus. « Ses premiers pas ici sont environ à 50% de ce qu’on pouvait attendre de lui car il est arrivé avec son incroyable expérience mais aussi après une longue période de négociations entre Al-Hilal et Galatasaray. Ce qui a fait que les fans comme les journalistes attendaient beaucoup de lui. On peut encore voir un meilleur Gomis. Il a besoin de temps pour donner tout ce qu’il a donné à ce club. C’est normal. Mais je pense qu’il sera un des meilleurs buteurs cette saison. Il a déjà marqué et je pense qu’il n’a pas encore tout montré. On peut déjà voir qu’il est adopté ici et qu’il est très heureux avec les fans ». En France, en Turquie et désormais en Arabie Saoudite, Bafé Gomis ne cesse de marquer des buts !