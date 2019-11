La dixième et ultime journée des éliminatoires de l’Euro 2020 offre un duel entre l’Albanie déjà éliminée et la France déjà qualifiée.

A domicile, l’Albanie va inaugurer son nouveau stade et mise sur un 3-5-2 avec Etrit Berisha dans les cages. Frédéric Veseli, Kastriot Dermaku et Berat Djimsiti composent la défense des Kuq e Zinjtë. Au coeur du jeu, on retrouve Klaus Gjasula, Keidi Bare et Kristi Qose. Elseid Hysaj et Ermir Lenjani évoluent sur les flancs. Enfin, Rey Manaj et Bekim Balaj sont associés en attaque.

De son côté, l’équipe de France de Didier Deschamps s’établit dans un 3-4-1-2 peu habituel. Steve Mandanda siège dans les buts derrière Raphaël Varane, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe. Léo Dubois et Benjamin Mendy assurent les rôles de pistons alors que le double pivot est constitué de Corentin Tolisso et Moussa Sissoko. Wissam Ben Yedder est en pointe avec Olivier Giroud alors qu’Antoine Griezmann soutient les deux buteurs. Malade, Kylian Mbappé ne débute pas ce match.

Les compositions :

Albanie : Berisha - Veseli, Dermaku, Djimsiti - Hysaj, Gjasula, Bare, Qose, Lenjani - Manaj, Balaj

France : Mandanda - Varane, Lenglet, Kimpembe - Dubois, Sissoko, Tolisso, Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Giroud