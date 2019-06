Jeune attaquant très prometteur, Alexander Isak (19 ans) a traîné son spleen pendant deux ans au Borussia Dortmund où il est arrivé en janvier 2017 avec l’étiquette de nouveau Ibrahimovic. Un statut lourd à porter pour un joueur qui n’a disputé que 13 matches avec les Marsupiaux (1 but et 1 passe décisive). Prêté à Willem II l’hiver dernier, le natif de Solna a enfin explosé au plus haut niveau avec pas moins de 14 réalisations et 6 offrandes en 18 rencontres.

Des statistiques intéressantes pour le joueur qui a même retrouvé la sélection suédoise. Il a d’ailleurs inscrit son premier but avec les Blågult contre Malte (3-0) le vendredi 7 juin. N’entrant pas dans les plans du Borussia Dortmund, Alexander Isak se dirige néanmoins vers un départ. Comme le rapporte Mundo Deportivo, la Real Sociedad serait passée à l’attaque pour le joueur. Le transfert serait d’ailleurs bouclé selon le média catalan qui évoque une somme de 10 millions d’euros versée par les Txuri urdin au club allemand.

