Pour sa deuxième saison à Arsenal, Alexandre Lacazette est devenu l’un des cadres du club. L’attaquant français a d’ailleurs été nommé meilleur joueur de la saison par les fans des Gunners.

L’ancien Lyonnais a inscrit 18 buts en 46 matches toutes compétitions confondues, permettant à son club de toujours jouer une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions et de se hisser en demi-finales de Ligue Europa.

Introducing our 2018/19 Player of the Season... Alex Lacazette !

