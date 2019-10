Période de trêve internationale oblige, l’équipe d’Algérie affronte la Colombie dans le cadre d’un match amical (à suivre en live sur notre site aujourd’hui à 21h). Mais plus important que l’affiche en elle-même, les Fennecs vont jouer leur rencontre en France, à Lille, une première depuis plus de 10 ans et le 18 novembre 2008 contre le Mali à Rouen (1-1). Un événement qui ne laisse pas indifférent le sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi, heureux de retrouver les terrains de son pays de naissance.

« On est très fier. Il y a de l’excitation et de l’empressement. On sait qu’il y a une forte communauté algérienne en France. Une bonne partie de nos joueurs sont nés en France ou ont été formés ici », a confié en conférence de presse le natif de Champigny-sur-Marne. Malgré cela, un important dispositif de sécurité sera mis en place ce soir lors de la rencontre au stade Pierre-Mauroy.

