Sacrés champions d’Afrique cet été, les Fennecs vont notamment affronter la Colombie le 15 octobre prochain à Lille. En conférence de presse ce mardi, Djamel Belmadi a été questionné sur ce match mais également sur les joueurs binationaux qui pourraient rejoindre éventuellement les Algériens prochainement.

« On nous parle d’Aouar, Ait Nouri, Larouci, Adli. Houssem Aouar est en équipe de France, il est difficilement sélectionnable pour l’Algérie. Je ne dis pas que c’est impossible mais Aouar, Adli et Ait-Nouri sont en équipe de France. Ils savent très bien qu’on est intéressés par eux. C’est à eux maintenant de donner un signe s’ils sont intéressés par l’équipe nationale ou pas ». Concernant Larouci, il a précisé : « Larouci joue en équipe réserve de Liverpool ! Avec tout le respect que j’ai pour lui et en espérant qu’un jour il devienne un grand joueur, un peu de respect pour notre sélection ! »

